Cruzeiro - Um técnico sem times de expressão no currículo e com uma breve passagem no futebol árabe é a nova aposta da Raposa. O time mineiro anunciou, nesta segunda-feira (20), o nome de Pedro Miguel Marques da Costa Filipe, o Pepa, para substituir o uruguaio Paulo Pezzolano, que pediu demissão após a eliminação nas semifinais do Estadual. Seleção brasileira - Jogadores que atuam no futebol europeu se apresentaram nesta segunda-feira, em Tânger, Marrocos - 14 dos 23 convocados por Ramon Menezes jogam na Europa. Eles se juntam a Mycael, do Athletico-PR, único atleta que desembarcou no Marrocos no domingo. A comissão técnica também já está em Tânger. O primeiro teste da seleção desde a saída de Tite acontece no sábado, às 19h, contra Marrocos. Futebol feminino - A técnica Pia Sundhage convocou nesta segunda-feira a seleção brasileira feminina para os jogos contra Inglaterra e Alemanha, em abril, os últimos antes da Copa do Mundo. A convocação vale para a disputa da Finalíssima: 6 de abril, entre Brasil (campeão da Copa América) e Inglaterra (campeã da Euro), e o amistoso diante da Alemanha, dia 11. Willian Bigode - Em meio à liberação do atacante com a polêmica do golpe sofrido por Gustavo Scarpa e Mayke, ex-companheiros dos tempos de Palmeiras que dizem ter investido em criptomoedas por orientação de uma empresa da qual Bigode é sócio, o jogador acertou sua transferência do Fluminense para o Athletico-PR até o fim deste ano. Adidas - Os torcedores de clubes brasileiros que têm a marca como fornecedora de material esportivo podem preparar o bolso para um aumento significativo no preço das camisas. Entre os clubes estão Inter, Flamengo, Cruzeiro e São Paulo. As camisas que custam R$ 299,00 devem ser reajustadas para R$ 400,00 no próximo semestre. Tênis - O espanhol Carlos Alcaraz recuperou o topo do ranking da ATP ao vencer no domingo o Masters 1000 de Indian Wells, ultrapassando o sérvio Novak Djokovic, agora segundo, de acordo com a classificação publicada nesta segunda-feira, na qual Rafael Nadal está fora do Top 10 pela primeira vez em 18 anos. Alcaraz, de 19 anos, se tornou número 1 do mundo pela primeira vez após ser campeão do US Open em setembro de 2022.