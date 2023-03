Matheus Dias ainda oscila meio-campo do Inter

Já no empate com o Caxias, no último final de semana Uma das boas e poucas novidades que o técnico Mano Menezes conseguiu apresentar neste início de temporada foi o volante Matheus Dias. Ainda sem uma sequência de jogos como titular, o jovem de 20 anos tem oscilado nas partidas que vem entrando. Na derrota no clássico Grenal, ele entrou no segundo tempo e deu boa movimentação ao meio-campo., estranhou um pouco o peso do jogo e acabou sacado no intervalo.

É comum que alguns atletas não se adaptem de cara e sigam no time. Potencial titular como primeiro volante, Mano deve mantê-lo no time para o jogo da volta contra o time da Serra no próximo domingo, às 18h, no Beira-Rio. Sem contar com Johnny, que servirá à seleção dos EUA nas próximas datas Fifa, Baralhas e De Pena surgem como opções para o setor.

Após a partida, o técnico do Inter falou sobre o rendimento e os altos e baixos de Matheus. "É normal a oscilação. É um jogador em construção que tem muito potencial. Em momentos decisivos, às vezes, é bom ter um jogador experiente", disse ao justificar a troca, deixando em aberto quem iniciará a partida no jogo da volta.

Mano foi mais enfático para explicar sua escolha: "É mais perigoso em um jogo eliminatório porque ele não tem muita oportunidade de recuperação. Mas é normal. Terei a calma necessária, porque é um potencial para o Inter. Mas vamos saber tentar ter coerência para tomar as decisões importantes para a equipe, para todos responderem bem", acrescentou.

Uma outra troca que o técnico poderá ter que fazer é na lateral-esquerda. Renê deixou o gramado com um desconforto na coxa direita, precisou ser substituído no intervalo e deu lugar para Thauan Lara. O meia-atacante Mauricio também saiu após sofrer uma pancada no joelho direito, tanto que já iniciou um tratamento com gelo no banco de reservas.

Questionado sobre a situação dos dois jogadores, Mano falou que o caso mais delicado é o do camisa 6. Eles serão reavaliados na reapresentação neste início de semana, após a folga desta segunda-feira.

Para contar com mais apoio do seu torcedor, a direção liberou a entrada gratuita para todos os sócios em dia. A isenção será para as modalidades Campeão do Mundo, Nada Vai Nos Separar e Academia do Povo, que, normalmente, precisam comprar ingressos, com algum desconto. Para os sócios da carteira vermelha, patrimonial clube e patrimonial parque check-in, ao realizarem o check-in no Mundo Colorado, receberão uma entrada gratuita para acompanhante nas áreas livres do Beira-Rio.