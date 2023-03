Final do circuito de skate ocorre neste domingo em Porto Alegre

As finais do street masculino e feminino da etapa do STU National, principal competição do circuito brasileiro de skate, será neste domingo (19) no Skate Park da Orla do Guaíba, em Porto Alegre. Cerca de 100 atletas de todo o País passarão pela maior pista do esporte da América Latina.Estrelas como Rayssa Leal, Pâmela Rosa, Dora Varella, Pedro Barros e Augusto Akio, o Japinha, estão na Capital. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos via plataforma Sympla.