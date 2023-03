Lewis Hamilton encerra parceria com treinadora Angela Cullen após sete anos

Lewis Hamilton se despediu nesta sexta-feira (17) de uma grande parceira em sua trajetória vitoriosa na Fórmula 1. O heptacampeão mundial não irá mais trabalhar com a coach de performance e fisioterapeuta neozelandesa Angela Cullen. A informação foi divulgada pelo próprio competidor por meio de uma publicação nas redes sociais.

Lewis se prepara para correr no segundo Grande Prêmio do ano, na Arábia Saudita. Ele e a Mercedes tentam se colocar entre as principais escuderias da temporada, a Red Bull e a Ferrari. Até mesmo a Aston Martin, de Fernando Alonso, está mais rápida do que a Mercedes com quem o inglês se tornou sete vezes o melhor piloto do mundo.

O piloto fez um texto bastante emocionado. "Pelos últimos sete anos, Angela tem estado ao meu lado, me incentivando a ser a melhor versão de mim mesmo. Sou um forte atleta e uma pessoa melhor por causa dela. Então, hoje, espero que se junte a mim a desejar a ela o melhor enquanto ela dá os próximos passos perseguindo seus sonhos. Obrigado por tudo, Ang, mal posso esperar para ver o que o futuro guarda para você", escreveu Hamilton.

Angela é uma daquelas pessoas da escuderia que o piloto sempre abraçou após cada vitória na F-1, sempre quando estaciona o carro depois da conquista nas pistas. A parceria se desfaz nesta temporada.

O britânico começou a trabalhar com Angela em 2016. Figura presente nos paddocks, ela também era frequentemente vista acompanhando Hamilton em seus treinos de pré-temporada e também em seus dias de folga. A treinadora de 48 anos não compareceu ao primeiro compromisso do piloto na temporada, no GP do Bahrein, vencido por Max Verstappen. Hamilton terminou em quinto.

Angela também se pronunciou sobre o fim da parceria em uma publicação nas redes sociais. Ela afirmou se sentir "grata e abençoada" pelo período em que trabalhou na F-1. Angela agradeceu a Mercedes, chamando a escuderia de "família" e exaltou o piloto, classificando Hamilton como o melhor de todos os tempos. O britânico conquistou quatro títulos no período que trabalharam juntos.

"Foi uma enorme honra e prazer estar ao seu lado, estou muito orgulhosa de tudo o que alcançou. Muito obrigada por me apoiar, acreditar em mim e mostrar o potencial ilimitado que todos temos. Estou muito animada para ver seu próximo capítulo. Não há nada que você não possa fazer. Não pare de acreditar. A jornada da vida é uma enorme onda, siga surfando. Sonhe alto, sonhos se realizam. Estarei sempre ao seu lado", publicou.

Hamilton compete neste domingo com a Mercedes no GP da Arábia Saudita, segunda etapa da temporada. Seguindo a programação habitual, os treinos livres ocorrem nesta sexta-feira, enquanto o classificatório será disputado no sábado.