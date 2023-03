Verstappen domina treinos em Jeddah e é o mais rápido do dia; Alonso supera Pérez

Líder do primeiro treino livre do GP da Arábia Saudita, em Jeddah, o atual campeão da Fórmula 1, Max Verstappen, continuou como dono do tempo mais rápido ao término da segunda sessão desta sexta-feira (17). A melhor volta do holandês da Red Bull foi de 1min29s603. Quem chegou mais perto de alcançá-lo foi o espanhol Fernando Alonso, a 0s208 de distância, seguido pelo mexicano Sergio Pérez, companheiro de equipe de Verstappen, que terminou em terceiro.

Verstappen chegou a Jeddah apenas nesta sexta, pois teve um problema estomacal e foi liberado de participar das coletivas de imprensa na quinta. Após o bom desempenho na primeira sessão, manteve o nível na segunda, embora tenha corrido certo risco na última curva do circuito, por onde passou algumas vezes tirando tinta do muro. Em 2021, acidentou-se no mesmo local, durante o treino classificatório da etapa saudita daquele ano.

Logo atrás de Verstappen, Alonso mais uma vez mostrou que a Aston Martin deve ser competitiva este ano, apesar de toda cautela adotada pela equipe. Desde os bons desempenhos nos testes de pré-temporada, o chefe da equipe, Mike Krack, vem defendendo que não há motivos para sonhar e que "não existem milagres na Fórmula 1".

Lance Stroll, o outro representante da Aston Martin na pista, terminou o segundo treino em sétimo lugar. Entre o terceiro colocado Pérez e o sétimo Stroll, posicionaram-se Esteban Ocon (Alpine), George Russel (Mercedes) e Pierre Gasly (Alpine). Nico Hulkenberg, da Haas, e os ferraristas Charles Leclerc e Carlos Sainz completaram o top 10, do qual Lewis Hamilton ficou de fora por uma posição, em 11º.

Vice-campeão do ano passado, Leclerc vive um início de temporada cheio de intempéries. Teve um problema na unidade de potência durante o GP do Bahrein, vencido por Verstappen, e não completou a prova. O imprevisto forçou a Ferrari a fazer a segunda troca do controle eletrônico do carro do monegasco, o que gerou a perda de dez posições no grid do GP da Arábia Saudita. Ou seja, se ele terminar o classificatório em nono, como na segunda sessão desta sexta, terá de largar em 19º.

O treino classificatório está marcado para as 14h de sábado e a corrida para o mesmo horário, no domingo.