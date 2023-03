Ypiranga x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Grêmio e Ypiranga voltam a duelar neste domingo (19), às 16h pela partida de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. O enfrentamento ocorre no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, e o Ypiranga divulgou o preço dos ingressos para receber a torcida visitante. São R$ 200,00 para a entrada inteira, R$ 100,00 na meia-entrada e R$ 300,00 para as cadeiras superiores no setor dos gremistas. Por ter se classificado no primeiro lugar da competição, o Tricolor tem a vantagem de jogar a partida de volta na Arena.



Com pouco tempo para treinar, o Grêmio se prepara para reencontrar o Canarinho. O time do técnico Renato Portaluppi terá pouco tempo de preparação, já que derrotou o Ferroviário por 3 a 0, nesta quinta-feira (16), pela Copa do Brasil. Apesar de pouco tempo para recuperação, a escalação do Grêmio deve se repetir. O desfalque é o lateral-direito João Pedro cumpre suspensão e está fora do jogo.



Já o Ypiranga vem embalado para o duelo pelo Gauchão. Na quarta-feira (15), o time de Erechim derrotou o Red Bull Bragantino e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. Com a torcida em êxtase, a procura por ingressos está sendo gigantesca e a expectativa é de um Colosso da Lagoa lotado.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Ypiranga - Caíque; Gedeilson, Islan, Windson e Patric; Clayton, Lorran, Mossoró e Matheuzinho; Erick e Bruno Baio. Técnico: Luizinho Vieira.



Grêmio - Adriel; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Bitello, Carballo, Pepê, Cristaldo e Vina; Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.



Arbitragem - Rafael Rodrigo Klein, auxiliado por Andre da Silva Bitencourt e Juarez de Mello Junior. VAR: Wagner Reway (PB).



SERVIÇO - YPIRANGA x GRÊMIO

Local: Estádio Colosso da Lagoa, Erechim (RS);

Data: às 16h (Brasília) deste domingo (19);

Transmissão: Premiere.