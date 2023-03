Caxias x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Caxias e Inter iniciam neste sábado (18), às 16h30min, a luta por uma vaga na decisão do Campeonato Gaúcho. O jogo de ida das semifinais reúne duas equipes que perderam uma única vez na competição. E quando os dois se encontraram, na fase de grupos, empate em 2 a 2 no Beira-Rio.

O Colorado sobe à Serra com um a grande dúvida no ataque. Após o técnico Mano Menezes finalmente encontrar o centroavante para o time, com a chegada de Luiz Adriano, Wanderson, maior garçom colorado na temporada com seis assistências, briga por um lugar no time com Pedro Henrique, artilheiro do Gauchão, com oito gols.

Do lado grená, o técnico Thiago Carvalho defende uma invencibilidade de dez jogos, tendo perdido uma única partida, logo na estreia para o Grêmio. O treinador conta com os retornos do goleiro Bruno Ferreira e o volante Bruno Ferreira. A dúvida no ataque fica entre Eron e Marcão.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Caxias - Bruno Ferreira; Marcelo, Dirceu, Fernando e Dudu Mandai; Marlon, Vini Guedes e Peninha; Diego Rosa, Jean Dias e Eron (Marcão). Técnico: Thiago Carvalho.

Inter - Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny (Baralhas), De Pena, Mauricio, Alan Patrick e Pedro Henrique (Wanderson); Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem - Jean Pierre Lima, Lucio Flor e Fabricio Baseggio. VAR: Pablo Ramon Pinheiro.

SERVIÇO - CAXIAS x INTER

Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul;

Horário: 16h30min (Brasília) deste sábado (18);

Transmissão: RBSTV e Premiere.