Real reencontra Chelsea nas quartas da Liga dos Campeões; City encara o Bayern

Os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões foram definidos nesta sexta-feira (17), durante sorteio realizado na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça. Atual campeão, o Real Madrid enfrentará o Chelsea, mesmo adversário das quartas do ano passado, quando o time madridista venceu por 3 a 1 na Inglaterra e se classificou após perder por 3 a 2 na Espanha.

Diferentemente do encontro anterior, dessa vez a equipe comandada por Carlo Ancelotti irá jogar a partida de volta na casa do clube inglês. Nas oitavas de final, mostrou não sentir a pressão jogando em território britânico ao golear o Liverpool por 5 a 2 no Anfield, antes de selar a classificação vencendo por 1 a 0 no Santiago Bernabéu.

O torneio europeu também terá um duelo entre o Manchester City de Pep Guardiola e seu antigo clube, o Bayern de Munique, que decidirá a vaga jogando em casa. O time que vencer essa partida e avançar à semifinal será o adversário do vencedor do embate entre Real Madrid e Chelsea.

Na outra chave, haverá um confronto italiano entre Milan e Napoli, no qual os napolitanos terão a vantagem do mando de campo na rodada de volta. É possível que a semifinal tenha um dérbi de Milão, pois a Internazionale, que enfrentará o Benfica e terá o mando do jogo decisivo, está do outro lado da chave.

O sorteio também definiu que os times que decidirão as semifinais em casa serão os sobreviventes de Benfica x Inter de Milão e Manchester City x Bayern de Munique.

Veja os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões

Chave 1

Real Madrid x Chelsea (decide em casa)

Manchester City x Bayern de Munique (decide em casa)

Chave 2

Benfica x Inter de Milão (decide em casa)

Milan x Napoli (decide em casa)