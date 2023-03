Cerro Porteño vence mais uma e Fortaleza dá adeus à Libertadores

O Cerro Porteño venceu o Fortaleza por 2 a 1 nesta quinta-feira (16), no estádio La Olla, na partida de volta da terceira fase preliminar da Copa Libertadores. Os gols do confronto foram marcados por Carrizo e Aquino, para os paraguaios. Guilherme descontou para o Leão.

Com o resultado, os comandados de Facundo Sava estão classificados para a fase de grupos da Liberta. A ida terminou com a vitória do Cerro por 1 a 0 em pleno Castelão. Essa foi a primeira vez que os paraguaios eliminaram uma equipe brasileira em jogo de mata-mata da Libertadores. Já o Fortaleza vai disputar a Copa Sul-Americana.

Agora, o Cerro aguarda o sorteio do dia 27 de março para saber em qual chave estará na fase de grupos da competição da Conmebol.

O confronto foi de muita intensidade e nenhum dos dois times se apegou ao resultado da ida em um jogo com muitas oportunidades. O primeiro tempo foi de equilíbrio. Precisando do resultado, o Fortaleza tomou a iniciativa do jogo e obrigou Jean a fazer boas defesas. Do outro lado, o Cerro apostou nos cruzamentos para ampliar sua vantagem.

A segunda etapa seguiu com o jogo bastante disputado. Os brasileiros começaram pressionando, mas os paraguaios logo conseguiram ampliar o placar. No final da partida, o Leão conseguiu fazer o 'gol de honra'.

Cerro Porteño 2 Jean; Espínola, Patiño, Piris da Motta e Báez; Viera, Cardozo Lucena (Bobadilla), Carrizo (Giménez) e Aquino (Samudio); Morales (Alexis Fariña) e Churín (Fernández). Técnico: Facundo Sava.

Fortaleza 1 João Ricardo; Brítez, Marcelo Benevenuto e Titi; Hércules (Calebe), Caio Alexandre, Lucas Crispim e Pochettino (Guilherme); Romarinho (Pikachu), Lucero (Romero) e Thiago Galhardo (Júnior Santos). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).