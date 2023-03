Grêmio goleia o Ferroviário por 3 a 0 e avança na Copa do Brasil

O placar poderia ser muito mais elástico. Mas a vitória do Grêmio por 3 a 0 sobre o Ferroviário, do Ceará, na noite desta quinta-feira (16), garantiu o time de Renato Portaluppi na terceira fase da Copa do Brasil. O triunfo sobre o time cearense marcou a 20ª partida de invencibilidade, igualando a marca alcançada pela equipe comandada por Tite em 2001. O adversário na próxima fase será conhecido em sorteio no dia 28 deste mês.

Superior tecnicamente, a primeira chance clara de gol foi dos donos da casa. Aos seis minutos, Cristaldo lançou Vina pelo meio, que bateu duas vezes até a defesa do goleiro Douglas Dias. Mesmo inferior, o time cearense encontrou espaço às costas do lateral-direito Fábio, algo que vem se repetindo nos últimos jogos. Aos 11, Erick Pulga recebeu na área, tocou por baixo de Adriel buscando Deysinho, mas Bruno Alves chegou antes para afastar o perigo.

Aos 15, o Tricolor teve uma chance ainda mais clara para tirar o zero do placar. Após cobrança de escanteio, Pepê cabeceou e a bola bateu no bíceps de Vinícius Paulista. Pênalti e chance para Luis Suárez marcar. Depois de muita reclamação dos jogadores do Ferroviário, Luisito cobrou e o goleiro Douglas Dias acertou o canto esquerdo, por baixo, e defendeu. No rebote, o uruguaio perdeu mais uma vez.

Após desperdiçar a penalidade, o Grêmio empilhou chances. Reinaldo e Suárez quase marcaram com chutes que passaram muito perto. Aos 31, Cristaldo rolou para Bitello, que bateu firme para defesa do goleiro. Três minutos depois, Fábio tabelou com Vina e cruzou rasteiro para Luisito bater de primeira, fraco, facilitando a defesa de Douglas.

Nos minutos finais, mais duas chances perdidas. Aos 41, Cristaldo bateu dentro da área e acertou o travessão. Na sequência, Suárez parou novamente em Douglas Dias. Só que nos acréscimos, na bola parada, aos 47, Cristaldo cobrou falta e Bruno Alves subiu para tocar de cabeça para o fundo das redes e o grito de gol, finalmente, explodir na Arena.

O Grêmio voltou para o segundo tempo controlando as ações, sem ser ameaçado e o segundo gol era questão de tempo. E, aos dez minutos, após falha de Lincoln, Suárez ficou com a bola e chutou no cantinho para ampliar. NA comemoração, o uruguaio esbravejou pela chances perdidas anteriormente. Aos 16, em contra-ataque rápido, o Ferrão quase descontou, mas Deysinho finalizou para fora.

Já que a equipe cearense não marcou, aos 28, o Grêmio transformou o resultado em goleada: Bitello lançou Cristaldo que avançou em velocidade, invadiu a área pela esquerda e bateu. Douglas Dias espalmou e Ferreirinha, no rebote, bateu firme para marcar o terceiro. Aos 34, o Ferrão perdeu a chance de descontar mais uma vez. Ciel serviu Pulga, que bateu para fora. Os minutos seguintes foram de mais duas chances perdidas por Ferreirinha e a espera do apito final.

Grêmio 3 Adriel; Fábio (Thaciano), Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo e Pepê (Villasanti), Bitello, Cristaldo (Zinho) e Vina (Ferreira); Luis Suárez (Diego Souza). Técnico: Renato Portaluppi.

Ferroviário 0 Douglas Dias; Rodrigo Negueba (Fabão), Roni, Éder Lima e Mattheus Silva; Lincoln, Felipe Guedes, Vinicius Paulista (Thalison) e Deysinho (Kiuan); Erick Pulga (Thiaguinho) e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ/Fifa).