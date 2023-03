Robinho - A defesa do ex-atacante pediu que o STJ exija da Itália o envio do processo inteiro (e traduzido) que levou o jogador a ser condenado a nove anos de prisão pelo estupro de uma mulher em Milão. Em documento protocolado nesta quinta-feira (16), o escritório do advogado José Eduardo Alckmin afirma que não pode defender seu cliente sem ter acesso a íntegra do processo, o que incluiu todos os documentos e provas produzidos pela polícia, pelo Ministério Público e pela Justiça. Fifa - O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, foi eleito por unanimidade pela Conmebol para integrar o Conselho da Fifa. O cartola assumiu o cargo nesta quinta-feira, durante o 73º Congresso da Fifa, que reelegeu Gianni Infantino para mais quatro anos. Pelé - Mais um palco de futebol ao redor do planeta passou a ter o Rei do Futebol em seu nome. O estádio Nyamirambo, em Kigali, capital de Ruanda, foi reaberto na quarta-feira com o nome de Kigali Pelé. A troca acompanha um apelo feito pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, durante o velório de Pelé para que todos os países tenham um campo com o nome do Rei. Galvão Bueno - A CBF fechou parceria para que o amistoso da seleção brasileira contra o Marrocos seja transmitido pelo novo canal do narrador no YouTube. A partida de 25 de março, em Tânger, será narrada por Galvão, que recentemente deixou a Globo e vai se dedicar a projetos no universo digital. Ele estará ao lado de Arnaldo Cézar Coelho, Casagrande, colunista do UOL, e Tino Marcos na transmissão da primeira partida do Brasil no ano. Tite - O ex-técnico da seleção está processando o comentarista Neto por injúria. Ele apresentou uma queixa-crime na Justiça de São Paulo por declarações do ex-jogador durante o programa Os Donos da Bola, na Band, em 9 de dezembro. As ofensas de Neto aconteceram depois da eliminação do Brasil na Copa do Catar. Fórmula 1 - A segunda prova da temporada 2023 acontece neste domingo, na Arábia Saudita, a partir das 14h.