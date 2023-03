Ypiranga e Grêmio se enfrentam na outra semi, em Erechim

Após uma semana de jogos decisivos pela segunda fase da Copa do Brasil, Ypiranga e Grêmio iniciam neste domingo (19), às 16h, a disputa pela outra vaga na decisão do Gauchão. A partida de ida pela semifinal do Estadual será disputada no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim.

No ano passado, o Tricolor bateu o Canarinho na final do Gauchão. O time da casa está motivado, após eliminar o Red Bull Bragantino com a vitória por 3 a 1, na quarta-feira, e seguir em frente na competição nacional.

A tendência é que os dois times usem força máxima. Mesmo embalado pela classificação, a equipe de Erechim precisa acabar com um tabu de quase 30 anos para chegar na decisão do Estadual. Desde 1964, Grêmio e Ypiranga se enfrentaram em 36 oportunidade pelo Gauchão. Foram 23 vitórias gremistas, 12 empates e apenas uma vitória do Canarinho. O time da Capital marcou 65 gols, enquanto a equipe do Interior balançou as redes outras 22 vezes. A única vitória do Ypiranga aconteceu em 1994, por 2 a 1.