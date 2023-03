Inter inicia briga com o Caxias por uma vaga na final

O Inter inicia neste sábado (18) a briga por uma vaga na decisão do Campeonato Gaúcho. Sem vencer a competição desde 2016, o time de Mano Menezes precisa passar pelo Caxias para chegar à grande final. O jogo de ida da semifinal será às 16h30min, no Estádio Centenário. E na coletiva desta quinta-feira, o treinador deu indícios de que Luiz Adriano pode estar garantido no ataque colorado para o final de semana, restando uma vaga entre Wanderson e Pedro Henrique.

Mano deu sinais de que o camisa 9 começará jogando, retomando o modelo que era utilizado na temporada passada. "Agora temos a oportunidade de voltar ao que vínhamos fazendo no ano passado. Foi a nossa melhor estrutura. Vamos tomar uma decisão, trabalhamos as duas formações. Precisamos de uma equipe que tenha firmeza nas partidas importantes que vamos ter contra o Caxias", projetou o treinador.

Sobre o outro jogador no ataque, Mano falou sobre a escolha entre Pedro Henrique e Wanderson. "As coisas têm que ter lógica, é até difícil ser coerente no futebol às vezes. Tínhamos uma estrutura de time no ano passado e no início deste ano optamos por uma modificação, que encontramos soluções", explicou.

Especificamente sobre PH, Mano foi direto: "Eu prefiro Pedro Henrique mais pelo lado, que é a função dele. Fez muito bem a posição mais centralizada, mas rende melhor pela direita ou pela esquerda", argumentou. Quem voltou a treinar normalmente com o grupo foi o goleiro Keiller e o volante Baralhas.

Uma outra dúvida também foi explorada por Mano na entrevista. O técnico falou sobre as características de dois jogadores do meio-campo, que poderiam brigar por um lugar no time. "Matheus Dias é diferente do Jhonny, perdemos o Gabriel e ele fez a função de primeiro, mas rende mais como segundo. Matheus Dias tem mais leitura de jogo. Se tiver que escolher, vou respeitar a qualidade técnica".

A partir das palavras de Mano e dos retornos, a escalação deve ser com Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny (Matheus Dias), Carlos de Pena, Mauricio, Alan Patrick e Pedro Henrique (Wanderson); Luiz Adriano.