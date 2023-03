Com pouco poder de compra, Santos aposta em salário alto por reforços

Com dificuldade financeira e limitações para comprar jogadores, o Santos está apostando em altos salários para convencer seus alvos no mercado. O clube alvinegro busca empréstimos, trocas ou atletas em fim de contrato.

Jean Lucas, segundo apurou a reportagem, só aceitou a oferta do time por causa do salário nível Europa. Prioridade do Odair, o jogador esbarra no jogo duro do Mônaco para o empréstimo.

Com pouco poder de compra, a direção vai optar por empréstimos e jogadores em fim de contrato. O Santos até insiste em contratações de nomes importantes, mas esbarra nos valores acima do que pode pagar depois de não vender Ângelo ao Flamengo.

Após a eliminação no Paulista, o Santos ainda não apresentou reforços. O técnico Odair Hellmann terá o mês livre até o início do Brasileiro e Sul-Americana para recalcular a rota e ajustar o time.

Com nove jogadores no Departamento Médico (DM) e possíveis saídas, o Peixe corre para fazer reposições. Odair tem três desfalques certos para a estreia da Sula: Joaquim, Mendoza e Soteldo. Além disso, Raniel rescindiu seu contrato e Luiz Felipe e Zanocelo negociam para sair.

O Santos vê necessidade de sete jogadores. Um zagueiro, um lateral-direito, um esquerdo, um meio-campista 'box to box', um ou dois atacantes de velocidade e um centroavante.