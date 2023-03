Bahia disponibiliza ingresso a R$ 10,00 em decisão para reaproximar torcida na crise

Eliminado precocemente na primeira fase da Copa do Nordeste, o Bahia mergulhou na crise e chega na berlinda para o jogo decisivo da semifinal do Campeonato Baiano, contra o Itabuna, no sábado (18), às 16h, na Arena Fonte Nova.

O Bahia entra em campo perdendo de 1 a 0 e apostou em ingressos de até R$ 10,00 para tentar reaproximar seu torcedor, que começou o ano empolgado com a chegada do Grupo City, mas perdeu a paciência com o time do técnico português Renato Paiva após um início de ano decepcionante.

O Esquadrão de Aço precisa do triunfo por dois gols de diferença para avançar à final. Vantagem de um gol leva a decisão para a disputa de pênaltis.

A promoção, com mil ingressos do setor Cadeira Sul no valor de R$ 10,00, foi anunciada na noite desta quarta-feira (15). O restante do espaço, que é rente ao gramado da Fonte Nova, sairá por R$ 30,00 (com meia-entrada a R$ 15,00).

REAPROXIMAR A TORCIDA NA CRISE

O Bahia tem a sexta maior média de público do Brasil em 2023, mas a péssima campanha no Nordestão abalou a confiança da torcida neste início conturbado de gestão do Grupo City. A equipe é vice-lanterna do grupo B da "Lampions", tem o segundo pior ataque e a pior defesa, com direito à derrota histórica por 6 a 0 para o Sport.

O UOL apurou que a média de público de 29.012 pagantes é acima do normal para o início de ano no Bahia -aumento creditado internamente à animação dos tricolores com a nova página da história do clube. Porém, a crise chegou, chateou os torcedores e freou o ímpeto nas últimas partidas.

Assim, a ideia da promoção é tentar trazer a torcida ainda mais para perto, apesar do momento ruim do time, escutou a reportagem.

RECORDE DE SÓCIOS-TORCEDORES

Na esteira da empolgação com o Grupo City, o Bahia tem hoje o maior número de sócios-torcedores de sua história: 49 mil. O recorde já havia sido batido em janeiro desse ano, quando chegou à marca de 47 mil adeptos.

Portanto, o clube trabalha para "não deixar a peteca cair" e evitar uma queda tanto no número de sócios quanto na média de público, que vem oscilando para baixo desde o início da crise.

MAIOR MÉDIA DE PÚBLICO EM 15 ANOS

O Bahia bateu recordes seguidos de público na Fonte Nova em 2022, durante a campanha do retorno à primeira divisão e com a venda da SAF para o Grupo City bastante avançada.

O clube teve sua melhor média desde 2007 e a sexta maior do Brasil no ano - o que dá a medida da esperança dos tricolores com a promessa de um futuro ainda mais vencedor e próspero. Um futuro que, agora, parece um pouco distante diante de um início de 2023 aquém das expectativas.

MAIORES MÉDIAS DE PÚBLICO PAGANTE NO BRASIL EM 2023

1 - Flamengo: 47.758

2 - Corinthians: 41.078

3 - São Paulo: 40.368

4 - Palmeiras: 37.395

5 - Grêmio: 30.400

6 - Bahia: 29.012

7 - Atlético-MG: 24.697

8 - Fluminense: 24.447

9 - Fortaleza: 21.051

10 - Vasco: 20.870

Fonte: RankingCBF.com (Números até 14/03/23)