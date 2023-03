Fortaleza precisa vencer por dois gols o Cerro Porteño para avançar na Libertadores

A missão do Fortaleza não é nada fácil na segunda fase preliminar da Copa Libertadores. Após perder na ida no Castelão por 1 a 0, o time brasileiro precisa vencer por dois gols de diferença o Cerro Porteño, nesta quinta-feira (16), às 19h, no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai, para garantir o passaporte para a fase de grupos da maior competição continental. Em caso de empate a vaga fica com os paraguaios, enquanto uma vitória do Fortaleza pelo mesmo placar, a vaga será decidida nos pênaltis.

No jogo da ida, o Fortaleza não conseguiu fazer valer o mando de campo. Mesmo com um a mais durante boa parte do segundo tempo, o time cearense perdeu para os paraguaios com gol de Churín, ex-Grêmio. Na primeira etapa, Thiago Galhardo desperdiçou um pênalti, defendido por Jean, ex-goleiro do São Paulo.

Caso sucumba no Paraguai, o Fortaleza vai ser o quinto time brasileiro consecutivo a cair na fase preliminar. Em 2019, o São Paulo caiu para o Talleres-ARG, em 2020 o Corinthians perdeu para o Guaraní-PAR, no ano de 2021 foi a vez do Grêmio sair para o Independiente Del Valle e no ano passado, o Fluminense foi eliminado pelo Olimpia-PAR.

O técnico Juan Pablo Vojvoda não terá o lateral direito Tinga, entregue ao departamento médico, junto com Dudu e Lucas Esteves. Com isso, o treinador argentino deve promover a entrada de Britez na defesa, formando uma linha de três zagueiros. Outra mudança deve acontecer no meio campo. Com a saída de Tinga, o polivalente Yago Pikachu entra na vaga de Calebe, para fazer a ala no lado direito.

Um dos destaques do Fortaleza na temporada, o atacante Thiago Galhardo não treinou no Paraguai. Caso seja vetado, o argentino Lucero assume o ataque ao lado de Romarinho. O volante Caio Alexandre comentou sobre a postura que o Fortaleza tem que tomar na partida: "Fazer um jogo com muita intensidade, com agressividade, com a bola. Acho que a gente tem que continuar fazendo o que tem feito nas últimas partidas. Finalizando bastante a gol, no jogo contra o próprio Cerro, a gente teve muita finalização para o gol."

Do lado paraguaio, o técnico Facundo Sava não terá o lateral-esquerdo Rivas, expulso no jogo de ida. A tendência é que o meia Enzo Giménez seja improvisado na posição, uma vez que o mesmo atuou na posição na última partida do campeonato paraguaio, onde o Cerro Porteño entrou com o time reserva e empatou em 3 a 3 com o Sportivo Luqueño e chegou a 10 jogos de invencibilidade na temporada. No mais, o treinador deve manter a mesma formação do jogo de ida no Castelão.