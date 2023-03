Atlético-MG oficializa data de inauguração de nova arena para 15 de abril

O Atlético-MG informou nesta quarta-feira (15) que a inauguração oficial de sua nova arena acontecerá no dia 15 de abril. Após algumas idas e vindas, a data pôde ser confirmada. No local, será realizado o BH Festival, com o 'Nascimento do campo' como primeira atração.

Havia antecipadamente uma expectativa de inauguração na data em que o Atlético-MG comemora 115 anos, em 25 de março. No entanto, nessa data será celebrado apenas um culto ecumênico na Arena MRV, reunindo a diretoria do clube, além de conselheiros e outros funcionários.

Ainda não foi definido o jogo nem o adversário que o Atlético-MG enfrentará em sua casa na inauguração do estádio. A princípio, a intenção era contar com uma equipe estrangeiras, mas o calendário apertado trouxe dificuldades. O Palmeiras é cogitado como convidado para o evento.

A futura arena atleticana terá capacidade para pouco mais de 46 mil torcedores. O custo das obras do estádio está em R$ 950 milhões, mas pode aumentar em decorrência de gastos imprevistos durante a fase final de acabamento.

O BH Festival, que será celebrado na Arena MRV, contará não somente com um jogo do Atlético-MG, mas terá também shows com artistas internacionais e outras exibições artísticas ao longo do dia.