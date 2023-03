Johnny é convocado pela seleção dos EUA e desfalcará o Inter

A surpresa desta quarta-feira (15) no Beira-Rio foi a convocação do meio-campista Johnny pela seleção do Estados Unidos. Com isso, o jogador do Inter não ficará à disposição do técnico Mano Menezes para o jogo da volta diante do Caxias, pelas semifinais do Campeonato Gaúcho, no dia 26 de março, no Beira-Rio.

O volante da seleção norte-americana poderá enfrentar Granada e El Salvador, nos dias 24 e 27 deste mês. Precisando fazer caixa e querendo colocar Johnny na vitrine, a convocação do jogador de 21 anos é uma ótima oportunidade para o Colorado valorizar ainda mais o atleta. Neste início de ano, ele teve uma sondagem forte do Betis, da Espanha, além dos italianos da Roma e do Spezia.

Johnny participou normalmente da atividade desta quarta-feira, em preparação para o duelo com o Caxias, sábado, às 16h30min, no Centenário. Ele briga com Matheus Dias por uma vaga no meio-campo. Seu concorrente vem de duas boas atuações, uma no segundo tempo do clássico Grenal e outra na goleada sobre o Esportivo, no último sábado.

A atividade ainda não teve indicação de quem será o goleiro em Caxias do Sul. Após o treino desta quinta-feira, o técnico Mano Menezes concederá uma entrevista coletiva no CT Parque Gigante e poderá esclarecer algumas dúvidas. A principal delas só deverá ser desvendada uma hora antes da partida; quem serão os escolhidos para formar a dupla de ataque entre Pedro Henrique, Wanderson e Luiz Adriano.

Fora de campo, a direção está analisando se aciona o Corinthians junto à Fifa pela compra do atacante Yuri Alberto. De acordo com valor previsto em contrato, o Colorado teria 10% de uma futura negociação envolvendo o atleta. O que o clube paulista alega é que para ficar com o jogador, o Timão cedeu o goleiro Ivan, o zagueiro Robert Renan, o meio-campista Du Queiroz e os atacantes Mantuan e Pedro. Entretanto, mesmo que não haja uma quantia em espécie, esses atletas possuem valor de mercado e é nisso que o Inter se apega para cobrar seus direitos.

O valor trabalhado pela direção é de 30 milhões de euros (R$ 167,7 milhões) por cada jogador corintiano negociado. Dessa forma, o Inter teria direito a 3 milhões de euros (R$ 16,7 milhões).