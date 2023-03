Noite para o Grêmio confirmar vaga na Copa do Brasil diante do Ferroviário

O Grêmio volta a campo na noite desta quinta-feira (15) pela segunda fase da Copa do Brasil. Depois de passar com tranquilidade pelo Campinense, da Paraíba, os comandados de Renato Portaluppi recebem o Ferroviário, do Ceará, às 20h, na Arena. Favorito para avançar na competição, o Tricolor terá força máxima, e a previsão é de 30 mil torcedores na casa gremista.

O time está definido. A única dúvida restava na lateral-direita. Como João Pedro foi expulso diante do Ypiranga, no final de semana, pelo Campeonato Gaúcho, surgiu a possibilidade de ele atuar diante da equipe cearense para revezar com Fábio, que jogaria em Erechim, no próximo domingo, pela partida de ida das semifinais do Estadual.

No entanto, Portaluppi deve manter Fábio entre os titulares e definir a escalação no Gauchão na avaliação pós-partida. Fábio, recentemente, teve uma lesão muscular, se recuperou, mas deve ser reavaliado diariamente. João Pedro, seu concorrente, entrou muito bem no Grenal e teve participação direta no gol sobre o maior rival.

Já no meio-campo, a dúvida entre Villasanti e Carballo parece estar solucionada, com a preferência do treinador pelo uruguaio. No início do ano, Portaluppi ensaiou uma formação com o volante paraguaio, mas Carballo entrou no time e parece ter conquistado a vaga. No Grenal, Villasanti até iniciou como titular, mas uma lesão após um choque com Baralhas, tirou o paraguaio do time. Só que, dependendo das necessidades da partida e da formação do adversário, Villasanti pode começar mais uma vez entre os titulares.

Com essas dúvidas solucionadas, a tendência de escalação para esta noite tem Adriel; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo, Pepê, Bitello, Cristaldo e Vina; Suárez.

Mesmo vivendo uma boa fase na temporada, o Ferrão chega como zebra em Porto Alegre. Semifinalista no Campeonato Cearense - empatou em 1 a 1 o jogo de ida com o Fortaleza - e invicto na Copa do Nordeste, o time comandado por Paulinho Kobayachi tem como destaque o experiente atacante Ciel, que já marcou 10 gols no ano, seguido por Erick Pulga, que fez outros nove.

O time conta também com o meio-campista Felipe Guedes, formado nas categorias de base do Grêmio. Uma provável formação do Ferroviário tem Douglas Dias; Rodrigo Negueba, Éder Lima, Fabão e Mattheus Silva; Lincoln, Felipe Guedes, Vinicius Paulista e Deysinho; Erick Pulga e Ciel.