Liga dos Campeões - Nesta quarta-feira (15) foram definidos os últimos dois clubes nas quartas de final do torneio. Na Espanha, o Real Madrid venceu o Liverpool por 1 a 0 e, na Itália, o Napoli goleou o Eintracht Frankfurt por 3 a 0. Espanhóis e italianos se juntam a Chelsea, Benfica, Milan, Bayern de Munique, Manchester City e Inter de Milão. O sorteio dos próximos confrontos ocorre nesta sexta. Libertadores - Nesta quinta-feira (16), às 19h, o Fortaleza vai até o Paraguai para enfrentar o Cerro Porteño, pelo jogo de volta da segunda fase. Na primeira partida, o time perdeu por 1 a 0 e precisa reverter o resultado para avançar à fase de grupos. Rei da América - O atacante Pedro, do Flamengo, foi eleito o melhor jogador da América do Sul da temporada 2022. O camisa 9 levou o prêmio na eleição anual do jornal El País, do Uruguai. O uruguaio Arrascaeta, também do Rubro-Negro, ficou em segundo. Julián Álvarez, do River Plate, vendido ao Manchester City, fechou o pódio. Robinho - A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou que o jogador seja "imediatamente" citado no processo de homologação da sentença da Justiça italiana. Ele foi condenado em última instância no país europeu a nove anos de prisão por estupro. Não existe mais possibilidade de recurso. Daniel Alves - O casamento de Daniel Alves com sua atual mulher, Joana Sanz, parece ter chegado ao fim. A modelo e empresária espanhola de 29 anos publicou nesta quarta-feira em sua conta oficial no Instagram uma carta escrita a próprio punho em que indica o término do relacionamento com o brasileiro, que está preso na Espanha por suposta agressão sexual contra um jovem de 23 anos em uma boate de Barcelona. Ela cita 'eu o amo, mas amo mais a mim', justificando o fim da relação de sete anos. Eliminatória Sul-Americana - A Conmebol divulgou nesta quarta-feira a tabela de jogos, valendo vagas para a Copa do Mundo de 2026, que terá EUA, México e Canadá como países-sede. O Brasil irá estrear em setembro, contra a Bolívia, ainda sem data definida. No mesmo mês, também enfrentará o Peru. Neste ano, ainda enfrentará Venezuela e Uruguai (outubro) e Colômbia e Argentina (novembro).