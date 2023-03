Pedro Henrique, Luiz Adriano e Wanderson estão na briga por um lugar no ataque do Inter

O técnico Mano Menezes pode ter a escalação definida na sua cabeça para a reta final do Campeonato Gaúcho, entretanto, algumas posições parecem estar ainda em aberto, principalmente, após a última rodada da fase de grupos do Estadual. E a principal delas está na frente. Wanderson, Pedro Henrique e Luiz Adriano brigam por duas vagas no ataque colorado. De centroavante improvisado a artilheiro da competição, com oito gols, PH parece sair na frente por um lugar na equipe. Mas Mano pode surpreender.

Como estava suspenso no enfrentamento diante do Esportivo, PH não atuou no sábado. Luiz Adriano, que já havia entrado alguns minutos no Grenal 438 e participado do gol de Alan Patrick, fez sua reestreia no Beira-Rio e marcou um gol diante de sua família e da torcida. Com a camisa 9 às costas, o jogador formado no Celeiro de Ases tem características que agradam mais ao treinador.

No treino desta terça-feira (14), Mano testou PH ao lado de Luiz Adriano, sacando Wanderson do time. Porém, a saída do camisa 11 não deve ser uma escolha do treinador para o duelo com o Caxias, sábado, às 16h30min, no Centenário, pela partida de ida das semifinais do Estadual. Wanderson é o garçom da temporada colorada. Com as assistências para Maurício e Luiz Adriano contra o time de Bento Gonçalves, ele chegou a seis, embora tenha marcado apenas um gol no ano e seja bastante cobrado por isso.

Como se diz na linguagem do futebol, é um ótimo problema que Mano tem nas mãos. Escolher entre os três jogadores, com características diferentes, vivendo momentos distintos, mas com entregas eficientes.

Uma terceira opção seria sacar alguém do meio-campo e colocar os três jogadores. Wanderson poderia vir como surpresa de trás? Mano seria tão ousado e abriria o time? Ele tentou, sem sucesso, com Alemão. As peças são outras. Ainda dá tempo para testes? Ou a fase semifinal não permite mais que o treinador arrisque? São algumas perguntas que Mano pode responder na coletiva desta quinta-feira, na antevéspera da partida com o Caxias.

As outras dúvidas estão no gol e no meio-campo. Keiller, com uma pancada na boca e a quebra de dois dentes, ainda não teve seu futuro definido pelo departamento médico. Caso tenha condições, deve retomar à titularidade normalmente. Enquanto isso, John aguarda.

Já no meio-campo, Matheus Dias, de ótimas atuações no segundo tempo do Grenal e contra o Esportivo, briga por uma vaga. Ele pode ser o novo companheiro de Johnny, com Baralhas fora da equipe.