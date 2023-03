Jovem atacante Zinho é alçado ao grupo principal do Grêmio

Um dos principais destaques no fraco desempenho do time do Grêmio diante do Ypiranga, em Erechim, no último final de semana, o jovem atacante Zinho foi chamado para o grupo principal pelo técnico Renato Portaluppi. Até então, o jogador, de apenas 19 anos, fazia parte do elenco do time sub-20. Nesta temporada, ele atuou no empate diante do São Luiz, em Ijuí, e novamente no empate sem gols contra o Canarinho, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho.

Zinho é cria da base gremista e quando for preciso retornará ao time da base em algumas competições. Com vínculo até o final de 2024, a tendência é que o jogador seja procurado para ter seu contrato ampliado com o clube. Natural de Lajeado, Zinho é ponta-esquerda de origem e entrará na briga com Ferreirinha por um lugar no time de Portaluppi. Os demais atletas que viajaram até Erechim e treinaram com o grupo principal já retornaram ao time sub-20, que está disputando o Campeonato Brasileiro da categoria.

Por outro lado, o Grêmio, que precisa vender jogadores para movimentar o caixa, brecou negociações com clubes espanhóis interessados em seus jogadores em razão de uma ameaça do fisco da Espanha. O órgão cobra cerca R$ 35,5 milhões pela venda de Arthur ao Barcelona, em 2018. O clube entende que não há dívida e a situação está na Justiça. O temor é que uma eventual venda tenha valores bloqueados.

O montante cobrado pelo fisco espanhol está em debate desde meados de 2021. O direção gremista chegou a fazer a previsão de pagamento em seu orçamento daquele ano, mas a decisão não aconteceu. O clube discorda da cobrança, pois entende que arca com impostos sobre qualquer valor no Brasil, e não na Espanha. O fisco se baseia em leis espanholas para reforçar sua tese de irregularidades na venda de Arthur. O valor da pendência se refere a uma possível multa. Existe a expectativa de definição ao longo deste ano.

Ferreira foi o primeiro na mira dos espanhóis. O Celta de Vigo chegou a fazer uma oferta de 7 milhões de euros (R$ 39 milhões) pelo atacante no início deste ano, mas a proposta foi recusada. Bitello é o segundo na mira dos espanhóis. Neste caso, não houve oferta oficial, mas qualquer eventual negócio está afastado pelo temor de verba retida.

Enquanto isso, Portaluppi segue a preparação do time para o duelo com o Ferroviário, nesta quinta-feira, às 20h, na Arena, pela segunda fase da Copa do Brasil. Com o time praticamente definido, a única dúvida na escalação está na lateral-direita. Já que João Pedro foi expulso no Gauchão, ele pode ser titular nesta quinta, enquanto Fábio enfrentará o Ypiranga, sábado, pelo jogo de ida das semifinais do Gauchão.