São Paulo confirma lesão de Galoppo, que precisará de cirurgia no joelho

O meia-atacante Galoppo rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e vai precisar ser operado. A informação foi confirmada pelo São Paulo no fim da tarde desta terça-feira (14).

O jogador passará por cirurgia em data ainda a ser definida. Nesta segunda (13), na eliminação do São Paulo nas quartas de final do Paulistão, Galoppo deixou o gramado caminhando com dificuldades após sentir a lesão e chorou muito, com o rosto coberto, no banco de reservas.

Ele saiu para o vestiário carregado e desabafou nas redes sociais após a partida. A grave lesão no joelho deve deixar o argentino de 22 anos longe dos gramados por cerca de seis meses. Ele vinha sendo o principal destaque do São Paulo em 2023, com oito gols e duas assistências no Estadual.

"Minha alma se parte! Não sei o que dizer numa hora dessas. Obrigado por todas as mensagens de incentivo e apoio. Agradeço a todos os torcedores são-paulinos por todo o carinho que me dão! E dizer a eles que confiem que tanto por mim e minha família quanto por vocês vou dar tudo de mim como sempre dei e vou superar essa lesão e voltarei muito mais forte do que antes. Nunca duvidem disso", escreveu Galoppo.