Copa do Brasil - Pela segunda rodada do torneio, nesta quarta-feira (15), o Ypiranga recebe o Bragantino, às 21h30min, no Colosso da Lagoa, em Erechim. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida na cobrança de pênaltis. Libertadores - Após empate em 1 a 1 na Colômbia com o Millonarios, o Atlético-MG decide nesta quarta-feira, às 21h30min, no Mineirão, uma vaga na fase de grupos do torneio continental. Liga dos Campeões - Mais dois times avançaram às quartas de final da competição. Nesta terça-feira, em Londres, o Manchester City goleou o Red Bull Leipzig por 7 a 0, com cinco gols de Haaland e se garantiu na próxima fase. Já em Portugal, o Inter de Milão segurou o Porto, empatou em 0 a 0 e também se classificou. Nesta quarta-feira, mais dois jogos de volta pelas oitavas: Napoli (2) x (0) Eintracht Frankfurt e Real Madrid (5) x (2) Liverpool. Mundial de Clubes - O Conselho da Fifa decidiu nesta terça-feira o formato do novo torneio, a ser disputado a partir de 2025 e, depois disso, a cada quatro anos. Pelas normas determinadas, Flamengo e Palmeiras estão garantidos na primeira edição. As Confederações com mais de quatro representantes terão os campeões continentais das quatro edições anteriores. As equipes adicionais serão resolvidas por um ranking que englobe o mesmo período de quatro anos. A Conmebol terá direito a mandar seis clubes. O maior número será da Uefa: 12. Os outros participantes são: América do Norte, Central e Caribe: 4; África: 4; Ásia: 4; Oceania: 1; País-sede: 1. Copa do Mundo - A Fifa definiu que o Mundial de 2026 terá número recorde de jogos. No primeiro torneio com 48 seleções, serão 104 partidas, 80 delas apenas na fase de grupos. No Catar, em 2022, foram 82 jogos, 64 na primeira fase. Os dois primeiros de cada grupo avançam para o mata-mata, assim como os oito melhores terceiros colocados. Com 32 seleções classificadas, o torneio terá pela primeira vez um mata-mata com 16 partidas antes das oitavas de final. Surfe - João Chianca, o Chumbinho, foi campeão nesta terça da etapa de Portugal do Mundial, a terceira da temporada. Ele venceu o australiano Jack Robinson na bateria final e, ao sair da água, recebeu até um abraço do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, durante a comemoração. Quem também esteve em ação foi Tatiana Weston-Webb. A gaúcha acabou eliminada na semifinal, mas o terceiro lugar consagra o melhor resultado na temporada.