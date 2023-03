Inter: Alan Patrick não tem lesão, mas Mário Fernandes para por duas semanas

Um dos melhores jogadores do Inter na temporada não teve lesão detectada e está confirmado para a sequência do Campeonato Gaúcho. Nesta segunda-feira (13), Alan Patrick passou por exames de imagem e está liberado para treinar com os companheiros em preparação para a partida de ida pela semifinal do Estadual, diante do Caxias, na Serra, no próximo sábado, às 16h30min, no Estádio Centenário.

O camisa 10 deixou o gramado após a goleada por 4 a 1 sobre o Esportivo, no sábado, com dores na coxa direita. Nesta segunda, entretanto, ele passou a manhã na academia realizando exercícios físicos. Já Mário Fernandes não teve a mesma sorte. O lateral-direito sentiu o mesmo problema de Alan Patrick. Porém, teve diagnosticada uma lesão muscular e ficará de fora por duas semanas, desfalcando o time nos confrontos com o Caxias.

Nesta terça-feira, o técnico Mano Menezes deve começar a definir a equipe que vai decidir uma vaga na decisão do Gauchão. A principal dúvida está no ataque. Após cumprir suspensão no último final de semana, Pedro Henrique está de volta. Luiz Adriano foi titular ao lado de Wanderson e marcou em sua reestreia no Beira-Rio. A dúvida que fica é qual será a dupla de ataque diante do Caxias, na Serra. Wanderson, PH e Luiz Adriano brigam por duas vagas.

Uma outra indefinição é a titularidade no gol. Depois de se chocar com o zagueiro Vitão no clássico Grenal, o goleiro Keiller quebrou dois dentes e ficou de fora da partida com o Esportivo. Por orientação médica, ele será reavaliado diariamente. Nesta segunda-feira, ele foi visto treinando normalmente no CT Parque Gigante, entretanto, o treinamento não é a mesma coisa que o embate no campo de jogo. Caso não seja liberado, John seguirá como titular. Já no meio-campo, Matheus Dias se candidatou à vaga do preservado Johnny, após a atuação de sábado.

Nesta segunda-feira, o Caxias iniciou a venda dos ingressos para a partida no Centenário. Com entradas mais em conta nos dois primeiros lotes, os torcedores colorados podem adquirir os ingressos por R$ 80,00 até esta terça. A partir de quarta até sexta, o valor passa para R$ 100,00. No dia do jogo, o valor será R$ 120,00. Os ingressos podem ser adquiridos no Centenário ou no site Minha Entrada, pelo link: https://bit.ly/3ldeAYH.