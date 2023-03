Quem é o Ferroviário, próximo adversário tricolor na Copa do Brasil

Depois de passar com facilidade pelo Campinense, da Paraíba, o Grêmio quer seguir avançando na Copa do Brasil e não dar sorte para o azar. Nesta quinta-feira (16), às 20h, o Tricolor recebe o Ferroviário, do Ceará, pela segunda rodada do torneio. Nesta fase da competição, em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis. E o adversário gremista vive um bom momento na temporada. Para enfrentar o Tricolor, o Ferroviário venceu o Resende, no Rio de Janeiro, por 2 a 1.

Invicto a nove jogos (cinco vitórias e quatro empates), o Ferrão é treinado por Paulinho Kobayashi, ex-atacante com passagem por vários clubes do País, principalmente em São Paulo, onde se destacou no Santos. Como treinador, o profissional de 53 anos comandou a maior parte dos clubes no Norte e Nordeste do Brasil e está na equipe desde o início do ano, após o Ferroviário ter sido rebaixado para a Série D nacional.

O time ainda não perdeu na Copa do Nordeste e garantiu vaga na próxima fase da competição. Já pelo Campeonato Cearense, neste final de semana, o Ferrão empatou com o Fortaleza em 1 a 1, pelo jogo de ida, como mandante, na Arena Castelão. A decisão por uma vaga na decisão será no próximo domingo, novamente no Castelão.

O gol que garantiu o empate com o Fortaleza foi marcado pelo lateral-esquerdo Felipe Guedes, que jogou no Grêmio entre 2011 e 2012. Os destaques do time comandado por Kobayashi são seus atacantes: Erick Pulga e Ciel. Ambos são responsáveis por 19 gols da equipe - Ciel marcou dez, enquanto Pulga anotou os outros nove. Nesta temporada, o time cearense disputou 16 partidas, com oito vitórias, seis empates e duas derrotas.

Na Copa do Nordeste, o Ferrão mais empatou do que venceu, mas ainda não foi derrotado - são três vitórias e quatro empates. Os triunfos foram sobre o Santa Cruz, a Campinense-PB e o Ceará. Os empates foram com ABC-RN, Sergipe, CSA e Bahia. Já classificado para as quartas, o time encerra a fase de grupos diante do Náutico.

Após ir a campo com os reservas e empatar com o Ypiranga, no sábado, o grupo voltou a treinar completo nesta segunda-feira. Depois do jogo pela Copa do Brasil, o Tricolor terá a primeira partida das semifinais novamente com o Ypiranga, em Erechim. O duelo será no próximo domingo, às 16h. A partida da volta está marcada para o sábado, dia 25, às 16h30min, na Arena.