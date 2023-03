Pintado é o novo técnico do Juventude

O departamento de futebol do Juventude confirmou, na noite de sábado (11), Luís Carlos de Oliveira Preto, o Pintado, 57 anos, como novo treinador da equipe profissional. O técnico, que teve passagem vitoriosa pelo Juventude em 2020 e começo de 2021, retorna ao Alfredo Jaconi para comandar a equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. No início desta temporada, Pintado esteve à frente da Inter de Limeira, no Campeonato Paulista.

Profissional com vasta experiência no futebol, Pintado assumiu o Juventude pela primeira vez em 2020. A estreia foi no dia 23 de julho, na vitória por 2 a 0 sobre o Caxias, pelo Gauchão. Na Copa do Brasil, sob o comando do técnico, o Juventude alcançou a fase de oitavas de final. Na Série B, o principal objetivo da temporada, o Verdão garantiu o terceiro lugar e, consequentemente, o acesso para a elite do futebol brasileiro, após 13 temporadas. O pós-jogo diante do Guarani, em Campinas, na última rodada da competição, é um capítulo à parte da história da torcida da Juvetude, pois reuniu milhares de torcedores nas ruas de Caxias do Sul.

Como jogador, Pintado iniciou sua carreira atuando como zagueiro, defendendo o Bragantino. Ao longo de sua trajetória, porém, consolidou-se como volante e foi nessa função que ganhou grande destaque no São Paulo. Pelo Tricolor Paulista, Pintado conquistou a Copa Libertadores da América (1992 e 1993) e o Mundial de Clubes (1992). Após deixar o São Paulo, teve passagens ainda por Cruz Azul (México), Santos, América (MG), Atlético (MG), Cerezo Osaka (Japão) e Portuguesa, em São Paulo. Em 2002, encerrou sua carreira como atleta e passou a dedicar seus estudos à função de treinador.

Chega ao Alfredo Jaconi, também, o auxiliar Fabinho Félix, ex-atleta que iniciou sua carreira nas categorias de base do São Caetano. Em 2001, já pelo Corinthians, fez história com as conquistas da Copa do Brasil, da Copa Rio-São Paulo e do Paulistão. O volante teve passagens ainda por Santos, Toulouse (FRA), Cruzeiro e Bahia. Fabinho encerrou sua carreira de jogador em 2014 e passou a dedicar-se aos estudos. Em 2017, foi auxiliar-técnico no Corinthians. Em 2020, foi coordenador técnico do São Caetano e nesta temporada foi o auxiliar de Pintado na Inter de Limeira. No embalo da chegada do novo treinador e auxiliar, o Juventude também confirmou a contratação do preparador físico Luís Fernando Goulart. Embora tenha sido indicado pelo próprio Pintado, ele chega para ser profissional permanente da casa.