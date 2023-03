Inter aplica goleada no Esportivo e pega Caxias nas semifinais

Com a classificação garantida para as semifinais do Gauchão, o Inter venceu o Esportivo por 4 a 1, de virada, no sábado, no Beira-Rio, e confirmou a vice-liderança da primeira fase do Campeonato Gaúcho. O Esportivo, por sua vez, acabou rebaixado com a derrota. O Inter terminou a primeira fase na segunda colocação com 22 pontos - sete atrás do Grêmio, líder com 29.

Nas semifinais, o Colorado enfrentará o Caxias, terceiro colocado com 20 pontos. A primeira partida será realizada no próximo sábado, no estádio Centenário, em Caxias do Sul. O segundo confronto será no Beira-Rio.

Na parte de baixo da tabela, Esportivo e Aimoré foram rebaixados e vão disputar a série A2 do Gauchão em 2024.

Desfalcado de Pedro Henrique, Gabriel Baralhas e Keiller, além do técnico Mano Menezes, suspenso, o Inter foi a campo comandado por Sidnei Lobo, com novidades na escalação titular. No gol, John disputou sua primeira partida com a camisa colorada. Na defesa, Mário Fernandes ocupou a lateral-direita. À frente, Matheus Dias fez a cabeça de área, enquanto o comando do ataque ficou a cargo de Luiz Adriano, reestreando no clube.

Precisando vencer para fugir do rebaixamento, o Esportivo começou melhor. Aos 7 minutos, Xandy avançou pela esquerda e chutou forte, no canto, para abrir o placar. O Inter respondeu aos 16: Wanderson cruzou da esquerda e Maurício se antecipou à marcação para empatar. Aos 35 mins, Wanderson, mais uma vez, avançou pela esquerda e deu assistência para Luiz Adriano virar o placar.

No segundo tempo, o panorama do jogo não mudou. Aos 14 minutos, Alan Patrick recebeu na entrada da área e bateu com categoria: 3 a 1. Aos 40 minutos, após cobrança de escanteio, Matheus Dias cabeceou e Rafael Copetti espalmou. No rebote, Alemão cabeceou, anotou o quarto e fechou o placar.