Grêmio e Ypiranga empatam em Erechim antes de se reencontrarem nas semifinais

O Grêmio terminou a primeira fase do Campeonato Gaúcho com empate sem gols diante do Ypiranga na tarde deste sábado. Os dois times times já estavam classificados, foram a campo com os reservas e vão se reencontrar nas semifinais. O jogo, válido pela 11.ª rodada e última rodada, foi realizado no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS).

Com o resultado, o Grêmio segue como único invicto e terminou na liderança com 29 pontos. Já o Ypiranga chegou a 18 pontos e perdeu uma posição, ficando em quarto lugar. A outra semifinal será composta por Internacional, vice-líder com 22 pontos, e Caxias, terceiro com 20. O mata-mata será realizado em dois jogos e, em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis.

Apesar de os times entrarem com os times reservas, a partida foi bem disputada, mas sem muitas chances. No primeiro tempo, o Ypiranga quase abriu o placar com Leandro Córdova, que aproveitou erro e saiu na cara de Brenno. O goleiro, porém, salvou o Grêmio e viria, logo depois, a fazer nova defesa em chute de MV.

No segundo tempo, o Grêmio usou a jogada individual de Zinho para assustar. Ele passou por dois marcadores e chutou de longe, exigindo defesa em dois tempos do goleiro Allan. O Ypiranga respondeu com Ronald, mas Brenno espalmou para escanteio.

Já nos minutos finais, o lateral-direito João Pedro levou o segundo amarelo e foi expulso, deixando o Grêmio com um a menos. Apesar de certa pressão do Ypiranga, o Grêmio conseguiu se segurar para garantir o empate e manter sua invencibilidade.

FICHA TÉCNICA

YPIRANGA 0 X 0 GRÊMIO

YPIRANGA - Allan; Yohan, Islan, Ronald e Gustavo Nogy; Clayton, Ralph (Gedeílson) e MV (Matheuzinho); Wiliam Barbio (Mazola), Leandro Córdova (Mossoró) e Jhonatan Ribeiro (João Pedro). Técnico: Xande Cizeski (auxiliar).

GRÊMIO - Brenno; João Pedro, Gustavo Martins, Bruno Uvini e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Darlan (Thomas Luciano), Gustavinho (Kauan Kelvin) e Gabriel Silva (Rubens); Everton Galdino (Zinho) e Diego Souza (Natã). Técnico: Alexandre Mendes (auxiliar).

ÁRBITRO - Francisco Soares Dias.

CARTÕES AMARELOS - Yohan e Gustavo Nogy (Ypiranga). João Pedro e Diego Souza (Grêmio).

CARTÃO VERMELHO - João Pedro (Grêmio).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS).