Neymar passa por cirurgia no tornozelo no Catar, com médico da seleção

Neymar passou na manhã desta sexta-feira (10) por uma cirurgia no tornozelo direito em um hospital de Doha, no Qatar. "A intervenção correu muito bem. O jogador agora seguirá um protocolo de descanso e cuidados", divulgou o PSG.

Médico do Atlético-MG e da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar viajou para o Catar para participar do procedimento. A presença do profissional na equipe responsável pela operação foi um pedido do próprio atacante, pela relação de confiança.

A cirurgia aconteceu no Hospital Aspetar, em Doha, e Lasmar foi acompanhado dos médicos Peter D'hoodge e James Calder.

O atacante está lesionado desde o dia 20 de fevereiro, quando sofreu entorse em partida contra o Lille pelo Campeonato Francês. As entorses no tornozelo estavam virando rotina para Neymar.

O atacante sofreu com o mesmo problema durante a Copa do Mundo no fim do ano passado e desfalcou a seleção brasileira por dois jogos. As lesões recorrentes fizeram o PSG optar por cirurgia. O prazo estimado de recuperação é de três a quatro meses e ele não deve mais jogar nessa temporada.