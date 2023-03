Ypiranga e Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Grêmio vai a Erechim neste sábado (11) para enfrentar o Ypiranga, às 16h30min, no Estádio Colosso da Lagoa. O jogo é válido pela 11ª e última rodada do Campeonato Gaúcho. Na primeira posição do Gauchão com 26 pontos, o Tricolor se encontra em boa fase após a vitória no clássico Grenal, enquanto o Canarinho está na terceira colocação, com 17 pontos.

O Imortal irá enfrentar o Ypiranga com seu time reserva, pois já está classificado para as eliminatórias do Estadual. O técnico Renato Portaluppi já afirmou que não viajará com o grupo de jogadores para o último jogo da fase de grupos. Dessa forma, o time será comandado pelo auxiliar Alexandre Mendes e a comissão técnica dará minutagem para o elenco e dará espaço para os jovens que viajaram com o grupo.

O Ypiranga vai a campo com o objetivo de se manter no topo da tabela e ultrapassar o segundo colocado, o Inter, que possui 19 pontos. Portanto, a equipe mandante deve ter uma postura equilibrada e buscar o ataque quando as oportunidades se apresentarem. O time deve aproveitar a escalação reserva do adversário para buscar os três pontos.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ypiranga - Allan; Yohan, Ronald, Islan (Sergipano) e Gustavo Nogy; Clayton, Ralph, MV, Córdova e William Barbio; Jhonatan (Mazola). Técnico: Alexandre Luz.

Grêmio - Brenno; Diogo Barbosa, Bruno Uvini, Gustavo Martins e João Pedro; Darlan, Lucas Silva e Gabriel Silva; Everton Galdino, Zinho e Diego Souza. Técnico: Alexandre Mendes (auxiliar).

Arbitragem - Francisco Soares Dias, auxiliado Lucio Beiersdorf Flor e Cassio Pires Dornelles.

SERVIÇO - YPIRANGA x GRÊMIO

Local: Estádio Colosso da Lagoa, Erechim (RS)

Data: às 16h30min (Brasília) deste sábado (11)

Transmissão: RBS TV, Sportv e Premiere