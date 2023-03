Inter terá estreia e atletas preservados diante do Esportivo

Já classificado para a fase semifinal do Gauchão, o técnico Mano Menezes vai aproveitar o confronto com o Esportivo, neste sábado (11), às 16h30min, no Beira-Rio, para preservar jogadores pendurados e fazer alguns testes. Ao todo, são sete jogadores com dois cartões amarelos que podem desfalcar o Colorado na próxima fase do Estadual. Para tentar evitar isso, algumas peças devem ser preservadas.

A estreia do dia será no gol colorado. Keiller está afastado, após quebrar dois dentes em um choque com o zagueiro Vitão no Grenal 438. O departamento médico está acompanhando o goleiro e o deixou de fora preventivamente até que se recupere. Esta será a oportunidade que John esperava para entrar em campo. Contratado no início do ano para suprir a saída de Daniel, negociado com a Major League Soccer (MLS), o goleiro vindo do Santos entra na briga pela posição.

Vitão, que se chocou com Keiller, e Baralhas, que sofreu uma entrada mais dura de Villsanti, também devem ser preservados. O volante sofreu um trauma no tornozelo direito e deve ficar de fora. Já o zagueiro, até retornou aos treinos nesta quinta-feira, mas não irá atuar sábado. Com isso, Rodrigo Moledo e Matheus Dias são os candidatos para substituí-los.

Com Mano e Pedro Henrique suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o auxiliar Sidnei Lobo será o comandante. Já Luiz Adriano, que entrou no segundo tempo do clássico, fará sua reestreia no Beira-Rio, após retornar ao clube. Os jogadores pendurados são Bustos, Baralhas, Johnny, De Pena, Mauricio, Lucas Ramos e Alemão.

Assim, uma possível escalação contra o Esportivo pode ter John; Mário Fernandes, Moledo, Mercado e Renê; Matheus Dias, Johnny, Estêvão, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano.

Em caso de vitória, o Inter confirma o segundo lugar e aguarda a definição entre Caxias (3º) e Ypiranga (4º), que estão empatados com 17 pontos, com a vantagem para o time da Serra que tem uma vitória a mais. A equipe grená vai a Santa Cruz do Sul para encarar o Avenida, enquanto o Canarinho recebe o Grêmio.