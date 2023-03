Sem Renato Portaluppi e com reservas, Grêmio encara o Ypiranga, em Erechim

Com todos os jogos marcados para as 16h30min deste sábado (11), a 11ª rodada do Campeonato Gaúcho, última da fase de grupos, tem pouco a definir para as semifinais do Estadual. Já garantido com a melhor campanha da competição, nem mesmo o técnico Renato Portaluppi viajará para Erechim. Ele permanecerá em Porto Alegre para comandar um treinamento com os titulares no sábado pela manhã, já que os reservas vão a campo no Colosso da Lagoa.

Provavelmente, quem comandará o time diante do Ypiranga será o auxiliar Vitor Hugo Signorelli. A direção, porém, ainda não informou de forma oficial. Enquanto isso, Portaluppi ficará trabalhando com o grupo principal no CT Luiz Carvalho, que terá pela frente o Ferroviário, do Ceará, pela segunda fase da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira, na Arena.

Além da formação totalmente composta por suplentes, o banco de reservas será recheado por jovens do time sub-20, que viajarão para ganhar experiência e minutagem no time principal. A tendência de escalação para este sábado pode ter Brenno (Grando); João Pedro, Bruno Uvini, Gustavo Martins e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Lucas Silva, Gustavinho, Everton Galdino e Ferreira (Gabriel Silva); Diego Souza.

Ainda nesta quinta-feira, o clube emitiu uma note sobre a situação do quadro do volante Lucas Leiva. "O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o atleta Lucas Leiva iniciou nova bateria de exames para reavaliação do seu quadro clínico. Os resultados serão disponibilizados ao final da próxima semana e o clube se manifestará oportunamente", encerra.

Na quarta, o jogador refez os exames cardíacos que acusaram o problema de arritmia que o afastou dos treinamentos no início da pré-temporada gremista. Aos 36 anos, desde que precisou abandonar as atividades devido ao problema no coração, Lucas sempre manteve esperanças de retomar sua carreira.

Nesta quinta, a direção tricolor comemorou a chegada aos 85 mil sócios. Ambicionando os 100 mil e motivado pela chegada do atacante uruguaio Luis Suárez, o clube não atingia esta marca desde as finais da Libertadores de 2017. Financeiramente, o clube está arrecadando cerca de R$ 2,5 milhões mensais com 20 mil sócios a mais desde o anúncio de Luisito.