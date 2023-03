Maracanã recebe final da Libertadores, dois anos após sediar título do Palmeiras

Dois anos após ser palco da grande final da edição de 2020 - realizada em janeiro de 2021 por causa da pandemia da covid-19 -, o Maracanã voltará a sediar uma decisão da Copa Libertadores. A Conmebol informou nesta quarta-feira (8) que o principal estádio do País foi o escolhido em reunião de seu Conselho para a finalíssima, marcada para 11 de novembro. Montevidéu hospedará os finalistas da Copa Sul-Americana, dia 28 de outubro.

"Por decisão do Conselho da Conmebol, a final da Copa Libertadores será realizada no Rio de Janeiro no estádio do Maracanã e a final da Copa Sul-Americana em Montevidéu. Duas partidas únicas que nos inspiram a acreditar sempre neste 2023", anunciou Alejandro Domínguez, presidente da entidade.

O sorteio da fase de grupos ocorre no dia 27 de março e o País tem, por enquanto, seis representantes garantidos: o atual campeão Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians e Athletico-PR. Mas a lista pode aumentar com Atlético-MG e Fortaleza brigando por vaga com Millonarios e Cerro Porteño, respectivamente.

Com os campeões das últimas quatro edições - Flamengo ganhou em 2019 e em 2022 e o Palmeiras levantou o troféu em 2020 e 2021 -, o País já pleiteava receber novamente a decisão do torneio e parece ter sido ouvido pela Conmebol. O último título para uma equipe não brasileira ocorreu em 2018, com o River Plate batendo o Boca Juniors por 3 a 1 em seu estádio após 2 a 2 em La Bombonera, quando o campeão saia em dois jogos.

A decisão em jogo único no Maracanã ocorreu no dia 30 de janeiro de 2021, mas por causa da pandemia de covid-19, recebeu somente 2,5 mil torcedores. Em 2023, portanto, pela primeira vez terá um grande público torcendo para que a taça siga em solo nacional. A conquista do Palmeiras de Abel Ferreira sobre o Santos de Cuca veio com triunfo por 1 a 0, com gol de Breno Lopes nos acréscimos.