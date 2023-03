Bayern anula Messi e Mbappé, volta a vencer o PSG e avança na Champions

Nem o melhor jogador do mundo, nem o segundo colocado na recente premiação da Fifa foram capazes de evitar mais uma queda precoce do Paris Saint-Germain na Champions League nesta quarta-feira (8).

Messi e Mbappé bem tentaram, mas suas atuações estiveram aquém do que o PSG precisava para ganhar do Bayern Munique, na Alemanha, e avançar às quartas de final.

Quem, de fato, foi decisivo em campo foi o alemão naturalizado camaronês Choupo-Moting, autor do gol que ajudou o time de Munique a abrir o caminho para ganhar por 2 a 0. Gnabry fechou a conta. No duelo de ida, os alemães também venceram, por 1 a 0.

Em ambos os confrontos, o PSG não pôde contar com a força máxima de seu ataque. Se no primeiro duelo Mbappé voltava de lesão e só entrou em campo no segundo tempo, quando sua equipe já estava atrás no marcador, na Alemanha a ausência foi de Neymar.

Nesta semana, o clube de Paris divulgou que o camisa 10 será submetido a uma cirurgia no tornozelo direito e não terá condições de jogar novamente antes do fim da temporada europeia. A previsão inicial é que ele ficará afastado por três a quatro meses.

Desde 2017, quando os franceses pagaram € 222 milhões (R$ 1,22 bilhão em valores atuais) pelo brasileiro, ele já ficou fora de quatro confrontos eliminatórios da Champions devido à lesões.

A mais recente até esta quarta havia sido na temporada passada, quando ele perdeu o jogo de ida contra o Real Madrid pelas oitavas por causa de uma lesão no tornozelo esquerdo.

Desde que chegou ao futebol europeu, Neymar passou a conviver com constantes lesões. Já foram, pelo menos, 16 contusões somando as passagens dele pelo Barcelona e pela equipe parisiense.

A recorrência de problemas físicos é mais questionada na França uma vez que o PSG fez um investimento alto no atleta tendo como principal objetivo a conquista inédita da Champions, meta novamente frustrada.

O mais perto que ele chegou foi na temporada 2019/2020, quando foi finalista, mas acabou derrotado pelo próprio Bayern de Munique.