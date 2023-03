Times feminino e masculino do Grêmio treinam juntos em ação pelo dia da mulher

Cada vez mais competitivo e presente no dia a dia dos principais clubes do País, o futebol feminino ganhou evidência nesta quarta-feira (8), na data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. No Grêmio, a direção promoveu um início de treinos simultâneo entre os elencos feminino e masculino, no CT Luiz Carvalho. Antes da abertura das atividades, o presidente Alberto Guerra e os técnicos Felipe Endres e Renato Portaluppi se reuniram no centro de um dos campos e conversaram com as jogadoras e jogadores.

Conforme informou o próprio clube, Guerra aproveitou a ocasião para reafirmar a ideia da atual gestão de tornar o futebol feminino cada vez mais forte e competitivo, buscando a igualdade nos processos e ambicionando coisas cada vez maiores para as Gurias Gremistas. As palavras de Portaluppi foram no mesmo sentido.

A notícia desagradável do dia foi a confirmação da lesão da goleira Lorena, titular do Grêmio e da seleção brasileira. Ela foi diagnosticada com uma lesão de grau 2 no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e ficará de fora por dois meses.

No time masculino, quem deu um susto foi o volante Pepê. Sempre elogiado pelo técnico gremista, o novo queridinho do meio-campo tricolor deixou o gramado com dores no tornozelo direito. Após tentar um chute, Pepê foi firmar o pé no chão e caiu sentindo muitas dores. Ele deixou o trabalho mais cedo e será reavaliado para um diagnóstico mais completo.

Ainda quem apareceu no gramado foi o zagueiro Geromel. Conforme o departamento médico informou na terça-feira, o camisa 3 avança satisfatoriamente da artroscopia no menisco do joelho esquerdo, está entregue à fisioterapia e poderá retornar aos gramados na reta final do Campeonato Gaúcho.

Para este sábado, em Erechim, a comissão técnica deve preservar os titulares e mandar um grupo formado por reservas e jovens para enfrentar o Ypiranga, que também terá muitos desfalques para a 10ª e última rodada da fase de grupos do Estadual. Os seis jovens chamados por Portaluppi irão treinar com o grupo ao longo desta semana para ganhar ritmo e entrosamento para a partida.