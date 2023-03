John terá sua primeira chance no Inter neste sábado

O que já era previsto após o Grenal 438 de domingo se confirmou nesta quarta-feira (8). O departamento médico do Inter informou que o goleiro Keiller não enfrentará o Esportivo, sábado, às 16h30min, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho. Ele quebrou dois dentes no clássico e, com isso, John fará sua estreia com a camisa colorada.

Contratado por empréstimo junto ao Santos no início da temporada, após a venda de Daniel para o futebol dos EUA, John inicia neste fim de semana a briga pela titularidade do gol do Inter. Até então, Keiller é tido como titular inquestionável. Alguns críticos até viram culpa do goleiro nos gols sofridos no Grenal. Além disso, ele falhou em lances pontuais no Estadual.

Por outro lado, John deixou a Vila Belmiro em busca de mais espaço em outro clube, já que no Peixe era reserva de João Paulo. A vinda para Porto Alegre teria alguma promessa de briga por uma vaga, algo sempre velado pela direção e comissão técnica. A verdade é que se John tiver um desempenho inquestionável no gol colorado, ele pode colocar Keiller no banco. Aos 27 anos, John não atua há seis meses e tem apenas 45 jogos na carreira.

A equipe para sábado terá outras trocas, já que o Inter tem sete jogadores pendurados e o técnico Mano Menezes não quer perder ninguém para o mata-mata na semifinal. Bustos, Baralhas, Johnny, De Pena, Lucas Ramos, Mauricio e Alemão estão com dois cartões amarelos. Vitão e Baralhas, que sofreram pancadas no confronto com o Grêmio, serão reavaliados diariamente e devem ser preservados.

Pedro Henrique e Mano Menezes estão fora, cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Diante dos lesionados, desfalcados e preservados, o auxiliar Sidnei Lobo pode mandar um Colorado a campo com John; Mário Fernandes, Rodrigo Moledo, Mercado e Renê; Matheus Dias, Johnny, Estêvão e Alan Patrick; Wanderson e Luiz Adriano.

Nesta quarta-feira, Dia Internacional da Mulher, a direção anunciou uma parceria com a casa de apostas que patrocina o clube. Com a campanha "Aposta Nelas", a partir de agora, 5% de todas as apostas em jogos do futebol feminino na plataforma EstrelaBet serão destinados às Gurias Coloradas.