Quem é o filho de Ronaldinho Gaúcho que assinou com o Barcelona

João Mendes, de 18 anos, foi anunciado como jogador do Barcelona na última semana. Filho de Ronaldinho Gaúcho e Janaína Mendes, ex-bailarina do Faustão, ele passou pela base do Cruzeiro sem brilho e chegou ao clube catalão sob tutela do antigo craque.

Atacante, o filho de Ronaldinho Gaúcho passou pelos times sub-13, sub-15 e sub-17 do Cruzeiro, atuando no clube entre setembro de 2018 e fevereiro de 2022. Por lá, conquistou alguns títulos, mas não chegou a ter grande destaque. Antes de atuar no time mineiro, ele passou pelas bases de Flamengo, do Vasco e do Boavista.

"Para mim foi uma alegria ver que ele queria também se tornar jogador. Tenho um pouco de medo, como todo o pai fica. Fico lisonjeado, claro, de ele fazer uma coisa que eu amo e amei a minha vida toda. Mas dá um medinho normal de pai pelas comparações que vão existir a vida toda", relatou Ronaldinho Gaúcho em entrevista no documentário sobre a vida de João Mendes.

RELACIONAMENTO CURTO E PAI PRESENTE

João teve sua história contada em uma série no Instagram quando ainda fazia parte da base do Cruzeiro. A mãe, Janaína, contou que teve um relacionamento rápido com Ronaldinho Gaúcho quando trabalhava como bailarina do Faustão, mas que o craque sempre foi presente na vida do filho.

"Quando engravidei, tinha 21 anos, eu trabalhava no Faustão, foi bem complicado. Já tinha minha independência financeira, não morava com meus pais... João foi muito tranquilo, um bebê muito calmo. Eu e o pai dele estávamos juntos e ele sempre foi muito parceiro, principalmente nesse início", relembra a mãe Janaína.

FORMAÇÃO E MARKETING COM PAI

João não irá de cara ao time principal, mas treinará no time juvenil do Barcelona, no conhecido CT de La Masia. Ele foi aprovado antes mesmo de ser decidido por qual equipe atuaria.

Os testes no Barcelona aconteceram desde janeiro deste ano. Ao completar 18 anos, em fevereiro, ele deu o passo seguinte para ser contratado. A ação do clube também mira estreitar relação com Ronaldinho para gerar ações de marketing no futuro.

"Estamos orgulhosos de continuar a saga do Ronaldinho. Queremos que o filho do Ronaldinho continue sua carreira aqui. Vamos fazer um contrato para ele. Não sei se será para o Juvenil B. O moleque tem qualidade e estamos felizes. Gostamos de manter essa relação com Ronaldinho. A pressão sobre o menino é grande, Ronaldinho foi um dos melhores da história. O filho tem pressão, mas é função dos nossos treinadores que ele possa desenvolver suas habilidades", Joan Laporta, presidente do Barcelona.