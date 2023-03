Grêmio: Pedro Geromel evolui na recuperação e volta a correr

Geromel ainda não tem uma data exata para retornar ao time do Grêmio. No entanto, o departamento médico está otimista. Nesta terça-feira (7), o clube divulgou um boletim atualizando a situação do zagueiro que passou por uma artroscopia ainda na pré-temporada tricolor. Sem disputar nenhuma partida nesta temporada, o camisa 3 voltou a correr no gramado nesta semana e de acordo com os médicos apresenta 'evolução satisfatória' na recuperação da lesão no menisco do joelho esquerdo.

O zagueiro de 37 anos ainda trabalha com a previsão de retorno de três meses. Neste momento, Geromel está entregue à fisioterapia. Como a lesão ocorreu em janeiro, a tendência é de que volte aos gramados no início de abril. Caso a recuperação siga evoluindo neste ritmo, o defensor pode retornar para o jogo da volta, em uma suposta decisão do Campeonato Gaúcho. Em uma previsão mais otimista e uma evolução mais rápida, ele poderia participar dos dois jogos finais.

A volta do grupo ao trabalho nesta terça-feira foi repleta de jovens no CT Luiz Carvalho, depois da folga pós-Grenal. O técnico Renato Portaluppi já iniciou a preparação para o confronto com o Ypiranga, em Erechim, pela última rodada da fase de grupos do Gauchão, no sábado, às 16h30min, no Colosso da Lagoa.

Com a melhor campanha do Estadual garantida e pensando na preservação dos titulares para a partida com a Ferroviária, do Ceará, pela segunda fase da Copa do Brasil, na quinta-feira, dia 16, o time será totalmente reserva, com alguns jovens do time sub-20 completando o elenco. Alguns já apareceram no time principal, outros terão a primeira chance.

O volante Ronald, com passagem pela seleção brasileira sub-20, é um dos "experientes" que voltam a ganhar uma nova oportunidade no time de cima. O zagueiro João Ramos também já apareceu na equipe principal. Os outros atletas chamados são o lateral-direito Thomás Luciano, o lateral-esquerdo Zé Guilherme e o meia-atacante Kauan Kelvin.

Um provável time para enfrentar o Canarinho, em Erechim, no sábado pode ter Brenno; João Pedro, Bruno Uvini (Natã), Gustavo Martins e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Lucas Silva, Gustavinho, Everton Galdino e Ferreira (Gabriel Silva); Diego Souza.