"Chegar na instituição do Grêmio foi motivo de muito orgulho", afirma CEO da Esportes da Sorte, Darwin Filho

A casa de apostas Esportes da Sorte realizou um evento de apresentação da marca na noite da última sexta-feira (3). A empresa chega a Porto Alegre com o objetivo de se estabelecer como um dos grandes bookmakers do mercado gaúcho e criar uma conexão com os torcedores do Imortal.

Recém-acertada com o Grêmio e com um alto contrato de patrocínio (cerca de R$ 20 milhões por ano), a Esportes da Sorte é mais uma opção aos torcedores que gostam de estudar os times e participar do mundo das apostas esportivas. Com a frase “Gremista aposta em quem aposta no Grêmio”, a empresa acredita que o RS é um estado apaixonado por futebol e que corresponderá ao seu investimento.

Além do Tricolor, o bookmaker patrocina outros times brasileiros, como ABC, América-RN, Bahia, Goiás, Novorizontino, Guarani-SP, Vila Nova-GO e Londrina. A casa de apostas acredita no contato com o torcedor do Imortal e no grande projeto Luis Suárez, desenvolvido pela gestão Alberto Guerra. O Jornal do Comércio compareceu ao evento e conversou com o diretor executivo (CEO) da Esportes da Sorte, Darwin Filho.

Jornal do Comércio - Vocês têm interesse em patrocinar outros times no Rio Grande do Sul?

Darwin Filho - Nosso interesse sempre é abrangente. Estamos muito felizes com essa parceria com o Grêmio e acreditamos que isso renderá muitos frutos para nossa empresa. Mas a nossa ideia vai além de abraçar só o Grêmio, a gente quer abraçar o estado do Rio Grande do Sul. Isso envolve não só o fut6ebol, mas investimento em outras modalidades e eventos. É realmente fazer um 360 no estado e inserir nossa empresa nesse estado que tem uma particularidade muito grande no Brasil, que é o bairrismo. A gente pretende respeitar isso.

JC - Qual a importância em investir no maior esporte do Brasil?

Filho - A gente acredita muito na força do futebol e do patrocínio nesses clubes. Através do patrocínio, a gente consegue estabelecer um link com a torcida, abraçar esses clubes e essa massa, que é fiel e devotada aos times. A gente não quer extrair só a visibilidade de marca estampada na camisa. A gente quer gerar experiências e interação com o torcedor para que a nossa empresa tenha um lugar de carinho no coração de cada torcida dos times que patrocinamos.

JC - A Esportes da Sorte também patrocina o time de eSports do Flamengo. O senhor acredita que essa modalidade virtual é uma tendência para o futuro?

Filho - Quando se faz um recorte do público jovem, a gente vê o quanto o eSport está inserido no dia a dia do público com até 25 anos. A gente vê essa tendência cada vez mais forte no Brasil e no mundo todo. Para a gente, (esse patrocínio) fez total sentido e teve muita sinergia com a equipe de eSports do Flamengo, e toda a nação que ela representa.

JC - Como é ter Luis Suárez estampando a marca da sua empresa?

Filho - É motivo de muito orgulho. Chegar na instituição do Grêmio foi motivo de muito orgulho para nossa empresa. (Considerando) toda a torcida que o Grêmio tem, tricampeão da Libertadores, campeão mundial, e montando esse time capitaneado por Luis Suárez. É motivo de muito orgulho não só por Suárez, mas por estar com a instituição do Grêmio. O torcedor pode esperar da gente uma interação muito grande, porque a gente quer abraçar o torcedor tricolor. Quer mostrar que o Esportes da Sorte está aqui para somar e trazer experiências diferentes para essa torcida. Mostrar que a gente aposta no Grêmio.