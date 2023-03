Gauchão: Caxias vence o Ypiranga e se aproxima da vaga na semifinal

Em um jogo marcado por um erro grave de arbitragem, o Caxias bateu o Ypiranga por 3 a 0, neste sábado (4), no Estádio Centenário, pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho. A vitória grená começou com um erro grotesco da arbitragem. Como a competição só tem o auxílio do árbitro de vídeo em jogos da dupla Grenal e CaJu, a não presença do VAR fez com que Roger Goulart marcasse um pênalti inexistente para o Caxias, além de aplicar o segundo cartão amarelo e expulsar o goleiro Caíque. Os gols da equipe da Serra foram marcados por Eron, Jean Dias e Bustamante, todos na segunda etapa.

Com a goleada do Caxias sobre o Ypiranga, os dois times somam 17 pontos, mas o Canarinho segue na terceira colocação por ter uma vitória a mais. Na última rodada, o time da Serra vai até Santa Cruz do Sul para enfrentar o Avenida. Um empate é suficiente para classificar o Caxias. Já o Ypiranga recebe o Grêmio, no Colosso da Lagoa, em Erechim. Quem corre por fora pela quarta vaga é o Juventude, que além de secar o rival Caxias, precisa vencer o Brasil de Pelotas, no Alfredo Jaconi.

Já na briga para ver quem cai, Aimoré, Esportivo e São Luiz lutam pela permanência na elite do futebol gaúcho. Entre os três ameaçados, um confronto direto: São Luiz e Aimoré se enfrentam em Ijuí. Já o Esportivo, virtualmente rebaixado, precisará superar o Inter, no Beira-Rio, e torcer por resultados paralelos para não cair.