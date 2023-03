Ronaldo encaminha venda de 20% da SAF do Cruzeiro para conselheiro do clube

Proprietário de 90% da SAF do Cruzeiro, Ronaldo Nazário terá um parceiro na administração do clube. A negociação da venda de 20% do futebol cruzeirense está em estágio avançado e será concretizada em breve. O comprador é o empresário Pedro Lourenço, um velho conhecido da torcida celeste. Pedrinho do BH, como é conhecido, é conselheiro do clube e patrocinador da equipe.

Dono do Supermercado BH, Pedro Lourenço está próximo do futebol do Cruzeiro há muito tempo, antes mesmo da entrada de Ronaldo. Além do patrocínio, o empresário já emprestou dinheiro para o clube celeste e ajudou na contratação de jogadores. Desde que o Cruzeiro se tornou SAF, Pedrinho manteve bom relacionamento com o Fenômeno e ajudou na reforça da Toca da Raposa II, o Centro de Treinamento do time principal masculino.

VALOR MANTIDO EM SIGILO

Enquanto a negociação não é sacramentada, as duas partes evitam falar sobre os valores da venda de 20% da SAF do Cruzeiro. Em dezembro de 2021, Ronaldo comprou 90% do futebol cruzeirense por R$ 400 milhões. O Fenômeno fez um aporte inicial de R$ 50 milhões e os R$ 350 milhões só serão investidos no clube caso a receita cruzeirense não tenha um crescimento nas próximas temporadas.

No entanto, quando Ronaldo comprou 90% da SAF, o Cruzeiro disputaria a Série B do Campeonato Brasileiro pela terceira temporada consecutiva. Pouco mais de um ano após assumiu o comando do clube, a situação já é bem diferente. A Raposa está de volta à Série A do Brasileiro e tem um elenco muito mais valorizado do que tinha alguns meses atrás.

Com a nova divisão, Ronaldo ficará com 70% da SAF do Cruzeiro, Pedrinho será dono de 20% e o próprio clube continuará com 10%. Apesar da entrada de um sócio, a estrutura do futebol não sofrerá nenhuma alteração. A equipe montada por Ronaldo seguirá como está.