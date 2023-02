Inter goleia o Ypiranga e assume a vice-liderança do Gauchão

O Inter venceu mais uma no Campeonato Gaúcho. Nesta quinta-feira (2), feriado de Nossa Senhora de Navegantes, quase 15 mil colorados foram ao Beira-Rio para ver a goleada de 3 a 0 sobre o Ypiranga, de Erechim, pela 4ª rodada. A segunda vitória seguida na competição coloca o time de Mano Menezes na vice-liderança do Estadual, com oito pontos, quatro atrás do líder Grêmio.

Neste domingo, pela 5ª rodada, o Colorado vai até o Estádio do Vale para enfrenta o Novo Hamburgo. Devido às péssimas condições do gramado e o curto período para recuperação física dos atletas, alguns jogadores devem ser preservados e Mano dará rodagem para o elenco. O confronto com o Anilado será às 20h30min.

A vitória sobre o atual vice-campeão gaúcho começou a ser construída bem cedo. Logo aos cinco minutos, o zagueiro Ronald tentou recuar para Islan, mas entregou a bola nos pés de Pedro Henrique. O novo centroavante colorado invadiu a área, passou pelo goleiro Caíque e mandou para o fundo das redes. A chance mais clara de ampliar veio aos 17, só que desta vez, o goleiro do Ypiranga defendeu a finalização de Maurício.

Aos poucos, a equipe de Erechim foi se encontrando em campo e começou a ameaçar os donos da casa. Aos 31, a melhor chance saiu dos pés de João Pedro, mas Keiller espalmou para escanteio. No finzinho do primeiro tempo, aos 42, em mais uma falha defensiva do Ypiranga, quase o segundo gol colorado: Ronaldo recuou para Caíque que deixou a bola passar por baixo do pé e a bola passou muito perto da trave direita.

O segundo tempo começou com os visitantes comandando as ações. Melhor em campo, o Ypiranga tinha mais troca de passes, mas não ameaçava o gol de Keiller. Então, o Inter contou o passe diferenciado de Alan Patrick para chegar ao segundo gol. Aos 23 minutos, o camisa 10 encontrou Maurício dentro da área e o camisa 23 acabou derrubado. Alan Patrick deslocou o goleiro e ampliou.

Atrás do placar, o Ypiranga se abriu ainda mais e acabou sofrendo o terceiro. Aos 37, Bustos cruzou, a bola desviou em Júnior Sergipano e alguns jogadores do Inter pediram pênalti, mas a bola sobra para Mauricio, que não parou, encheu o pé para marcar o terceiro e definir a partida.

Inter 3 Keiller; Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e Renê (Thauan Lara); Johnny e De Pena; Mauricio (Gabriel Baralhas) e Alan Patrick; Wanderson (Estêvão) e Pedro Henrique (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

Ypiranga 0 Caíque; Gedeílson, Ronald, Islan e Patric Calmon (Júnior Sergipano); Clayton (Yohan), Lorran, Ralph (Guilherme Azevedo), Matheuzinho e João Pedro (Jhonatan Ribeiro); Bruno Baio (MV). Técnico: Lusinho Vieira.

Árbitro: Lucas Horn.