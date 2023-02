Flamengo busca bi do Mundial em meio a novo trabalho e oscilação do Real Madrid

Campeão da Libertadores, o Flamengo chega à sua segunda disputa do Mundial de Clubes em pouco mais de três anos. A competição, que será disputada no Marrocos neste ano, começa nesta quarta-feira (1) com sete equipes - uma de cada confederação e o campeão nacional marroquino. Favoritos, a expectativa é que a final seja entre o rubro-negro e o Real Madrid, que chegam ao Mundial em um momento completamente diferente daquele que terminaram a última temporada.

Desde que conquistou o tricampeonato da Libertadores, o Flamengo alterou por completo a sua comissão técnica. Dorival Júnior, que assumiu o trabalho no meio do ano e levou o time à conquista da Copa do Brasil e da competição continental no segundo semestre, foi preterido por Vítor Pereira.

O ex-técnico do Corinthians chegou a afirmar que deixaria o Brasil para resolver problemas familiares, mas voltou atrás em sua decisão após receber a proposta do Flamengo. Sob o comando do português, o Flamengo vai em busca do bicampeonato mundial. A primeira conquista do clube foi em 1981, contra o Liverpool, na Copa Intercontinental.

Sob novo comando, o Flamengo já disputou seis partidas - ainda jogará nesta quarta-feira (1), contra o Boavista pelo Campeonato Carioca antes de viajar para o Marrocos. Foram três vitórias, dois empates e uma derrota, para o Palmeiras, na Supercopa do Brasil, que abre o calendário da temporada do futebol brasileiro.

O último jogo contra o Palmeiras deu sinais dos problemas do Flamengo no início de 2023, principalmente no meio-campo. João Gomes, volante que foi a revelação da equipe no último ano, foi anunciado pelo Wolverhampton da Inglaterra nesta semana. Destaque em 2019, Gérson retornou ao Brasil após duas temporadas no Olympique de Marselha, da França, mas ainda sem o mesmo nível de jogo e ritmo que o levaram à seleção brasileira de Tite.

No setor ofensivo, Pedro e Gabigol seguem correspondendo às expectativas. Contra o Palmeiras, foram responsáveis pelos três gols da derrota (um de Pedro e dois de Gabigol). Na temporada, os atacantes somam sete gols até aqui.

Desde 2019, ano da última participação do Flamengo no Mundial de Clubes - perdeu para o Liverpool, na final, por 1 a 0 -, muita coisa mudou dentro do clube. Dos 11 titulares naquela decisão, apenas quatro começaram a última partida contra o Palmeiras: Gabigol, Éverton Ribeiro, Arrascaeta e Gérson. Filipe Luís e Rodrigo Caio são outros dois atletas que também seguem no clube, mas a principal mudança desde então foi no comando técnico.

Jorge Jesus, responsável por levar o clube a cinco títulos em sua passagem de um ano (Carioca, Brasileiro, Libertadores, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana) assumiu o comando do Benfica em 2020. Até a chegada de Vítor Pereira, a lista de treinadores foi vasta: Domènec Torrent, Rogério Ceni, Renato Portaluppi, Paulo Sousa e Dorival Júnior. Somando todos os títulos no período, eles igualam as conquistas de Jorge Jesus em seu ano no Flamengo.

No Mundial, o Flamengo estreia no dia 7, contra o vencedor de Wydad Casablanca e Al-Hilal, no Estádio Ibn Batouta, localizado na cidade de Tânger. A viagem da equipe está programada para a noite da próxima quinta-feira, 2, no aeroporto do Galeão. A equipe ficará concentrada em Rabat até sua partida de estreia.

ONDE ASSISTIR O MUNDIAL DE CLUBES

Além do Grupo Globo, que transmitirá o Mundial de Clubes pela TV Globo (TV Aberta) e SporTV (TV fechada), o torcedor terá a oportunidade de acompanhar os jogos pela internet, por meio da CazéTV (canal do apresentador e influenciador Casimiro Miguel, no YouTube e Twitch) e do Fifa+, assim como aconteceu na Copa do Mundo do Catar.

CALENDÁRIOS DE JOGOS:

Quarta-feira (01/02)

Al Ahly (Egito) x Auckland City (Nova Zelândia) - 16h - Jogo 1

Sábado (04/02)

Seattle Sounders (EUA) x Vencedor do Jogo 1 - 14h30min - Jogo 2

Sábado (04/02)

Wydad Casablanca (Marrocos) x Al Hilal (Arábia Saudita) - 11h30min - Jogo 3

Terça-feira (07/02)

Flamengo x Vencedor do Jogo 3 - 16h

Quarta-feira (08/02)

Real Madrid x Vencedor do Jogo 2 - 16h

Sábado (11/02)

Disputa do terceiro lugar - 12h30min

Sábado (11/02)

Final – 16h