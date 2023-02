Ranking define Palmeiras como melhor time do Brasil

O Palmeiras é o clube brasileiro com a classificação mais alta no Opta Power Rankings. A liderança geral da lista é ocupada pelo Bayern de Munique, da Alemanha.

A plataforma estabelece um sistema de classificação global de clubes de futebol que abrange quase 13,5 mil equipes espalhadas em 413 ligas nacionais por 183 países. A escala utilizada vai de zero a cem, com o pior time ficando com a avaliação mais baixa, enquanto o melhor fica com a máxima.

O Bayern é o primeiro colocado, com nota 100, seguido de perto pelo Manchester City, com 99,2.

O Palmeiras está na 43ª posição geral, com 86,9 pontos, sendo é o primeiro clube brasileiro a aparecer na lista. O Alviverde está 23 posições acima do Flamengo, segundo brasileiro no ranking, que está em 66º, com 84,7.

A ferramenta utiliza um sistema hierárquico de classificação Elo que permite a comparação entre clubes de diferentes lugares. O sistema mensura a força de cada equipe baseada em parâmetros como campeonato disputado, além do país e do continente em que um clube está inserido.

O ranking é atualizado diariamente, com as pontuações se alterando conforme os resultados das partidas. Palmeiras e Flamengo, por exemplo, subiram uma posição na lista durante a última semana.

Os Power Rankings fornecem classificações de times em todo o ecossistema futebolístico global. Ele nos permite comparar equipes em diferentes países ou continentes para informar decisões em uma escala comparável", explica a Opta.

TOP 10 DO MUNDO

1 - Bayern de Munique: 100

2 - Manchester City: 99,2

3 - Liverpool: 95,9

4 - Napoli: 95,6

5 - Real Madrid: 95,3

6 - Barcelona: 95,2

7 - Arsenal: 95,2

8 - PSG: 94,5

9 - Red Bull Leipzig: 93,2

DEZ CLUBES BRASILEIROS MELHORES COLOCADOS

Palmeiras (43º geral): 86,9

Flamengo (66º): 84,7

Internacional (74º): 83,9

Fluminense (85º): 83,5

Atlético-MG (93º): 83,1

Fortaleza (130º): 81,4

Corinthians (136º): 81,1

São Paulo (143º): 80,8

Athletico-PR (158º): 80,2

América-MG (162º): 80,0