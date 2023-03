Campinense x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Grêmio enfrenta o Campinense na estreia da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (1), às 20h. A partida válida pela primeira fase da competição ocorre no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Inicialmente, o duelo ocorreria em Campina Grande, na Paraíba, mas o clube vendeu o mando de campo e permitiu alteração do local. O Grêmio tem a vantagem do empate por jogar fora de casa. O regulamento da competição define o time melhor qualificado no ranking nacional como visitante, e a concede a oportunidade da classificação por empate.

O Tricolor viajou a Brasília em voo fretado e irá ao jogo com seus jogadores titulares. O objetivo é conquistar uma vitória tranquila e não dar chances para imprevistos, como a derrotada para o Mirassol, em 2022. O volante Carballo sentiu dores musculares e deve ser preservado. Com isso, Villasanti pode ser seu substituto. Em caso de vitória parcial, Portaluppi deve fazer substituições para poupar jogadores. Afinal, há um clássico Grenal no domingo (5).

O Campinense vem de um empate em 0 a 0 no Clássico dos Maiorais, contra o Treze, e ocupa a sexta colocação do Campeonato Paraibano. São apenas duas vitórias em nove jogos no Estadual. A Raposa Cartola também vive má fase na Copa do Nordeste, onde está na vice-lanterna do grupo B, com apenas quatro pontos.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Campinense - Otávio Passos; Thiago Ennes, William, Diego Silva e Bruno Colaço; Paulo Vitor (Rogério), Ramires (Guilherme Escuro) e Tarcísio; Vanderlan (Thiaguinho), Mauri e William Anicete. Técnico: Leston Júnior.

Grêmio - Adriel; João Pedro (Thacinao), Bruno Alves, Kannemann, Reinaldo; Villasanti, Pepê, Cristaldo; Bitello, Vina (Ferreira) e Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem - Luiz Flavio de Oliveira, auxiliado por Anderson José de Moraes Coelho e Ítalo Magno de Paula Andrade.

SERVIÇO - CAMPINENSE X GRÊMIO

Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília (Distrito Federal).

Horário: às 20h (de Brasília) desta quarta-feira (1).

Transmissão: Amazon Prime.