Libertadores - O Atlético-MG recebe o Carabobo-VEN, nesta quarta-feira, às 21h30min. A partida de ida terminou empatada em 0 a 0. Copa do Brasil - O Brasil-Pel enfrenta o Cordino-MA nesta quarta-feira, às 19h, no Maranhão. A partida é válida pela primeira rodada do torneio. Basta um empate para o Xavabte avançar à próxima fase e embolsar R$ 750 mil. La Liga - O torcedor do Mallorca que chamou Vinícius Júnior de macaco no jogo do dia 5 de fevereiro recebeu uma multa de € 4 mil (cerca de R$ 22 mil) e está proibido de entrar nos estádios por 12 meses. A informação consta de uma breve nota da Comissão Estatal contra a Violência, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerância no Esporte da Espanha divulgada nesta terça-feira. Libra - A Liga se aproximou das demandas da LFF (Liga Forte Futebol) na tentativa de chegar a um consenso para a liga de clubes no Brasil. Em assembleia realizada nesta terça-feira, na sede da Federação Paulista de Futebol, as equipes decidiram fazer mudanças na divisão do dinheiro a ser gerado pelo Campeonato Brasileiro a partir de 2025. O grupo aceita colocar um limite máximo de 3,4 vezes para a diferença entre o time de maior e menor arrecadação. Também mudou o critério de engajamento (um dos itens de remuneração) para levar em consideração apenas a audiência média dos jogos. Cristiano Ronaldo - Não demorou muito para o português brilhar na Arábia Saudita. CR7 conquistou o prêmio de melhor jogador de fevereiro ica da Liga Saudita. Racismo - O zagueiro Alaba sofreu ataques racistas após votar em Messi no prêmio The Best. O defensor do Real Madrid precisou se explicar nas redes sociais depois de ter votado no craque argentino. "A seleção austríaca vota neste prêmio como uma equipe, não só eu. Todos no conselho da equipe podem votar e é assim que se decide", explicou. O zagueiro foi o único jogador do Real que votou em Messi como vencedor do prêmio. Basquete - A Seleção Brasileira está leiloando camisas para arrecadar dinheiro em prol das vítimas das chuvas em São Paulo. Estão sendo leiloadas duas camisas autografadas e usadas em jogos das eliminatórias para o Mundial. O valor será doado para instituições que ajudam as vítimas da tragédia.