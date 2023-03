Luiz Adriano diz 'estar muito feliz' no retorno ao Colorado

O bom filho à casa torna. O centroavante Luiz Adriano foi apresentado pelo Inter, nesta terça-feira. Personagem imprescindível na conquista do Mundial de Clubes em 2006, o jogador é extremamente identificado com o clube e tem em seu pai um personagem folclórico como grande "secador" do maior rival . Luiz assinou contrato até junho de 2024 com o Colorado e terá ganhos mensais de R$ 250 mil com bonificações por metas alcançadas.

Em entrevista coletiva, o atacante de 35 anos falou sobre suas expectativas para a temporada e sobre o sentimento de retornar ao Colorado. "Está sendo muito emocionante estar aqui com meus familiares. Eu não tenho nem palavras. Estou vivendo isso novamente com o Inter. Estou muito feliz de estar aqui e com o apoio da família, que é superimportante".

Luiz demonstrou tranquilidade e comentou também sobre o que a torcida pode esperar de seu futebol. "O torcedor pode esperar de mim muita dedicação, muito trabalho e muita entrega. Por onde passei, eu fiz isso. Trabalhei muito para conquistar tudo o que conquistei no futebol. Então é isso que eu posso entregar para o torcedor colorado".

Quando perguntado sobre sua recente passagem pelo futebol turco, Luiz Adriano afirmou que foi bem no Antalyaspor e que se sente preparado para jogar. "Minha passagem pela Turquia foi muito boa, apesar de estar jogando numa função diferente, como camisa 10. Vinha jogando todos os jogos, então me sinto muito bem fisicamente".

Na sequência, o centroavante disse que ainda pode jogar como meia-armador, mas que retornou ao Inter para jogar como centroavante. "Essa conversa ainda não tivemos. Vim para jogar na minha posição. Mas se um dia tiver necessidade, conversa e trabalho, acho que tudo se encaixa".

Por fim, Luiz foi questionado sobre sua ambição no Colorado. "Tenho que estar no nível do clube. Essa é minha ambição de todos os dias, dar o máximo e trabalhar o máximo com meus companheiros para buscar os objetivos que o clube tem".

Em preparação para o Grenal, o técnico Mano Menezes realizou um treino de passes e marcação, nesta terça. O grupo terá toda a semana para ajustar a estratégia para enfrentar o rival no domingo.