Casemiro brilha com gol, e Manchester United conquista Copa da Liga Inglesa

O Manchester United venceu o Newcastle por 2 a 0 neste domingo (26) e conquistou a Copa da Liga Inglesa, em Wembley. Casemiro abriu o placar e mostrou porque os Red Devils acertaram em contratá-lo. Para além do gol, o brasileiro foi dono do meio de campo durante toda a partida, sempre com uma marcação forte e chamando a torcida para participar do jogo. O outro seria de Rashford, mas foi assinalado como contra de Botman.

O United não conquistava um título há quase seis anos. O último foi a Liga Europa da temporada 2016-2017, ainda sob o comando de José Mourinho. O Newcastle continua na seca. O time não ganha um título desde 1969, a antecessora da atual Liga Europa, chamada Copa das Feiras. Desde então, foi derrotado na final da Copa da Inglaterra em 1974, 1998 e 1999, e em duas Copas da Liga, em 1976 e nesta edição.

MANCHESTER UNITED 2 De Gea; Dalot (Wan-Bissaka), Varane, Martinez e Shaw; Casemiro, Fred (Sabitzer) e Bruno Fernandes; Antony (Sancho), Rashford (Maguire) e Weghorst (McTominay). Técnico: Erik Ten Hag.

NEWCASTLE 0 Karius; Trippier, Schar, Botman e Burn; Longstaff (Isak), Bruno Guimarães (Willock) e Joelinton; Almiron, Wilson e Saint-Maximin (Murphy). Técnico: Eddie Howe.

Local: Wembley

Hora: 13h30 (de Brasília)

Cartões amarelos: Diogo Dalot (MUN), Fred (MUN), Joelinton (NEW), Botman (NEW), Casemiro (MUN), Schar (NEW), Martínez (MUN)

Gols: Casemiro (MUN), aos 33 do 1º tempo (1-0); Botman (NEW, contra), aos 38º do 1º tempo (2-0)