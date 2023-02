Alessandro Barcellos não confirma pré-contrato com Enner Valencia

O presidente do Inter, Alessandro Barcellos, concedeu uma entrevista coletiva nesta quinta-feira (23) e falou sobre as contratações e tentativas realizadas pela direção colorada na Europa. Barcellos começou ao esclarecer o negócio pelo centroavante Luiz Adriano e comentou sobre a qualidade dos atletas que já estão no Beira-Rio.

“Os nossos camisas nove estão aqui. Pedro Henrique é o goleador do campeonato e o Alemão está voltando a fazer gols. O Lucca, no último jogo, marcou também. A gente traz o Luiz Adriano como reforço, para aumentar a competitividade”.

O mandatário foi enfático ao afirmar que as contratações chegam para somar, mas que todos têm plena confiança na capacidade do atual grupo de atletas. “Esse grupo tem toda nossa confiança e toda a capacidade de brigar pelo título do Campeonato Gaúcho. Ele é capaz de competir e de ganhar. O que estamos fazendo é preparar algo para que melhore ainda mais a competitividade”, reforçou.

Além disso, Barcellos falou sobre a negociação com o centroavante equatoriano Enner Valencia. “Enner é um jogador que monitoramos há muito tempo. Encontramos valências nele que encaixam com a forma de jogar do nosso time. É um jogador que está em alta no futebol mundial, mas é muito difícil. Não existe pré-contrato assinado, nós estamos trabalhando para que isso possa acontecer”.

Barcellos também comentou sobre as dificuldades nas tratativas com o volante Cuellar, do Al-Hilal. “Cuellar é um atleta que nos agrada e traz referências que acreditamos ser importantes nesse momento, mas é muito difícil. O clube árabe não tem a condição de liberação desse jogador. Para este espaço de janela, é quase impossível que a gente consiga evoluir em algo por esse atleta”.

Para finalizar, o presidente respondeu se o clube procura um substituto para o meia Alan Patrick, que vem sendo importante na organização do time, mas que precisa ser substituído em quase todos os jogos. “A comissão técnica sempre está criando alternativas táticas dentro do grupo ou possibilidade de algum negócio que possa surgir. Mas hoje não é uma prioridade”.